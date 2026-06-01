Alfredo Cornejo inicia una nueva gira en Londres con una agenda enfocada en energía y minería

El gobernador Alfredo Cornejo iniciará este lunes una nueva misión oficial en Londres con una agenda centrada en la promoción de Mendoza como destino de inversiones internacionales. Durante su estadía en la capital británica mantendrá reuniones con representantes de fondos de inversión, entidades financieras y compañías vinculadas a los sectores energético y minero, con el objetivo de captar capitales para proyectos estratégicos de la provincia.

Una medida de Milei postergó obras claves para evitar el colapso cloacal en Mendoza

Gastarán 300 millones de pesos más en el Ecoparque: la llamativa obra que han proyectado

Se trata de la tercera visita del mandatario mendocino a Londres desde que comenzó su actual gestión. Ya había viajado en 2024 y regresó en febrero de este año. En esta oportunidad, el foco estará puesto en presentar las oportunidades que ofrece Mendoza en áreas como hidrocarburos, minería, infraestructura energética y desarrollo productivo.

La actividad oficial comenzará a las 10 de la mañana, hora local, en el London Stock Exchange , uno de los principales centros financieros del mundo.

Allí, Cornejo será recibido por Tom Attenborough , responsable de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets . Durante el encuentro se abordarán aspectos vinculados al acceso a los mercados globales de capitales y las posibilidades de financiamiento e inversión que pueden encontrar las empresas y proyectos radicados en Mendoza.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la reunión también servirá para exponer las ventajas competitivas de la provincia en un contexto internacional donde crece el interés por los recursos energéticos y minerales.

Alfredo Cornejo en Londres El gobernador Alfredo Cornejo se reunió en Londres con empresas del sector minero y energético en la sede de la Embajada Argentina en el Reino Unido. Gobierno de Mendoza

Exposición ante fondos de inversión internacionales

Más tarde, a las 13, el gobernador participará de una presentación organizada conjuntamente por la Cámara de Comercio Británico-Argentina (BACC) y la firma financiera Balanz.

La actividad se desarrollará en la Residencia Oficial y reunirá a representantes de algunas de las principales gestoras de activos e inversores institucionales que operan en mercados emergentes.

Entre los asistentes figuran directivos de firmas como HSBC Asset, RBC BlueBay, Amundi, Pictet, Rokos Capital, Andromeda Capital, UBP Emerging Markets Fixed Income, Finisterre Capital y Plenisfer Investments, perteneciente al grupo Generali.

Ante este auditorio, Cornejo expondrá sobre el escenario económico e institucional de Mendoza y pondrá el acento en los proyectos vinculados a la minería, la energía y otros sectores considerados estratégicos para el desarrollo provincial.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la intención es mostrar a Mendoza como una jurisdicción con reglas claras y previsibilidad para el desembarco de inversiones de largo plazo.

Encuentro con referentes de la industria energética

La agenda del gobernador culminará a las 18.30 con una actividad organizada por la BACC junto al Energy Council, entidad que nuclea a empresas y actores relevantes del sector energético global.

El encuentro convocará a representantes de compañías petroleras, mineras, financieras y de servicios vinculadas a los mercados internacionales de energía y recursos naturales.

Entre las empresas y organizaciones que participarán se encuentran BP, Shell Trading, Petronas Trading UK, Pan American Energy Group, Glencore, Ithaca Energy, BBVA, Standard Chartered, Dow Jones, Fastmarkets y la London Metal Exchange (LME), además de fondos de inversión y consultoras especializadas.

Durante la reunión, Mendoza buscará posicionar su cartera de proyectos vinculados a la explotación de hidrocarburos, el desarrollo de infraestructura energética y la producción de minerales críticos, un segmento que ha ganado protagonismo en los últimos años debido a la demanda global asociada a la transición energética.