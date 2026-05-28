Jury de Enjuiciamiento: Cornejo tendrá mayoría propia para aprobar o rechazar denuncias a jueces y funcionarios

Semanas después de que el Senado confirmara a sus representantes , la Cámara de Diputados ya tiene los siete nombres que se sumarán al Jury de Enjuiciamiento para completar la composición de legisladores para el nuevo período anual. El gobernador Alfredo Cornejo contará con 12 representantes propios en el cuerpo que trata denuncias contra jueces, fiscales y funcionarios públicos.

Madura el rechazo a la modificación de Zona Fría en el Senado: qué posición tienen los legisladores mendocinos

Video: empleados de la Municipalidad de Las Heras se divierten con su propio álbum de figuritas del Mundial

El Jury se compone de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia , siete senadores y siete diputados provinciales , que se renuevan anualmente.

Generalmente, los nombres de los legisladores se definen en los años de recambio legislativo y luego se prorrogan , ya que la integración del cuerpo debe respetar la representación proporcional de cada bloque en las cámaras legislativas, un criterio similar al sistema D’Hondt.

Hasta abril pasado, Cambia Mendoza tenía un total de nueve integrantes entre senadores y diputados, mientras que la oposición reunía cinco en total : tres del PJ y dos de La Unión Mendocina .

Esa distribución dejaba como principal árbitro de cada votación a los jueces de la Corte: Dalmiro Garay, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valerio, Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo.

De hecho, en varios procesos dividieron opiniones. El caso más sintomático fue el jury contra el juez penal Sebastián Sarmiento, donde Garay, Day y Llatser votaron siempre a favor del avance con el oficialismo, mientras que los otros cuatro rechazaron el proceso junto a la oposición.

La votadora de Cambia Mendoza

Ahora, tras las elecciones del 2025, Cambia Mendoza tiene una amplia mayoría en ambas cámaras que se hará notar en el cuerpo. También por otro dato político: La Libertad Avanza no forma parte del interbloque oficialista, por lo cual aparece en el conteo como una "minoría" tal como se considera al peronismo, que es realmente opositor.

Entonces el oficialismo contará con 12 votos propios totales, suficientes para prescindir de la Corte en su totalidad, ya que las votaciones se resuelven por mayoría simple: se requieren 11 votos sobre 21.

Serán seis senadores y seis diputados oficialistas los que jurarán como integrantes del Jury. Diez pertenecen al interbloque Cambia Mendoza formalmente, pero también se agregan los dos legisladores de La Libertad Avanza. Mientras que la oposición tendrá apenas dos votos por parte del peronismo.

Bloque de La Libertad Avanza Senadores Legisladores provinciales de La Libertad Avanza Mendoza Archivo Los Andes

Los que asumirán como integrantes por la Cámara de Diputados son:

Cambia Mendoza

Franco Ambrosini. Suplente: Julián Sadofschi

Suplente: Julián Sadofschi Beatriz Martínez. Suplente: Alberto López

Suplente: Alberto López Melisa Martínez Malanca. Suplente: Juana Allende

Suplente: Juana Allende Érica Pulido. Suplente: Daniel Llaver

Suplente: Daniel Llaver Gustavo Cairo. Suplente: Mauro Giambastiani

Partido Justicialista

Germán Gómez. Suplente: Gabriela Lizana

La Libertad Avanza

Nicolás De Pedro Buttini. Suplente: María Ramos

Los integrantes del Senado provincial:

Cambia Mendoza

Martín Kerchner. Suplente: María Beatriz Galiñares

Suplente: María Beatriz Galiñares Leonardo Yapur. Suplente: Evelín Pérez

Suplente: Evelín Pérez Natacha Eisenchlas. Suplente: Gustavo Soto

Suplente: Gustavo Soto David Sáez. Suplente: Patricia Sánchez

Suplente: Patricia Sánchez Néstor Majul. Suplente: Yamel Ases

Encuentro Mendocino (PJ / LUM)

Mauricio Sat. Suplente: Ariel Pringles

La Libertad Avanza

Carolina Loparco. Suplente: Lucas Fosco

Franco Ambrosini ganó el caso Sarmiento y ahora será juez del Jury

El caso del diputado Franco Ambrosini (UCR) es particular, ya que hasta el mes pasado lideró la querella contra el juez penal Sebastián Sarmiento, quien resultó condenado en un juicio abreviado a una suspensión de seis meses sin goce de haberes.

El legislador sanrafaelino se presentó como abogado particular de la familia Pelayes a mediados del año pasado y logró que la denuncia por mal desempeño y desorden de conducta contra el magistrado llegara al borde de la destitución.

Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento-diputado Franco Ambrosini y Melisa Pelayes (1).jpeg El diputado radical Franco Ambrosini, denunciante del juez Sarmiento, junto a Melisa Pelayes, la hija de un comisario retirado que fue asesinado por un preso que había salido de la cárcel en forma anticipada.

El juez había llegado a juicio político por liberar presos de forma anticipada que luego cometieron delitos graves, entre ellos homicidios y abuso sexual. Los fallos fueron cuestionados permanentemente por el gobernador Alfredo Cornejo, y el enfrentamiento alcanzó su pico de tensión cuando el magistrado se opuso al retiro de celulares en las cárceles.

Finalmente, Sarmiento solicitó un juicio abreviado que fue aceptado por el procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y por la querella a cargo de Ambrosini.

En su pedido de juicio abreviado, Sarmiento aceptó la culpabilidad por cada uno de los hechos de los que se lo acusó y solicitó una pena intermedia de seis meses de suspensión. Luego, el cuerpo votó por unanimidad —21 votos— condenarlo a 180 días de suspensión de su cargo en el Tribunal Penal Colegiado N.º 2, sin goce de haberes.

Tras ese capítulo, Ambrosini pasará a ser integrante titular del Jury de Enjuiciamiento como un diputado provincial más.