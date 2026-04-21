El Jury condenó al juez Sebastián Sarmiento a una suspensión por 6 meses sin goce de haberes

Finalmente, el juez penal Sebastián Sarmiento logró evitar una destitución de su cargo, tras recibir una condena de suspensión por 6 meses sin goce de haberes en el juicio político que le realizó el Jury de Enjuciamiento.

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Apenas iniciado el debate el presidente del Jury, Dalmiro Garay , anunció que Sarmiento había elevado un pedido de juicio abreviado con la propuesta de aceptar la responsabilidad de los cinco hechos por los que estaba acusado de "mal desempeño" y "desorden de conducta" .

Ese planteo venía de la mano de una pena intermedia de 6 meses de suspensión y la parte acusatoria lo avaló. Tanto el Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé , como la querella a cargo del abogado Franco Ambrosini aceptaron avanzar hacia un abreviado y el debate pasó a cuarto intermedio.

Luego, el Jury retomó el debate y Garay anunció que el cuerpo votó por unanimidad condenarlo a seis meses de suspensión de su cargo en el Tribunal Penal Colegiado Nº 2, sin goce de haberes.

La condena se computará desde el 11 de diciembre pasado cuando Sarmiento fue suspendido de su cargo, pero se le ordenó restituir el 50% de sus salarios percibidos en este período. El tribunal fijó un plazo de diez días hábiles para la devolución de esos montos, en línea con la sanción definitiva de suspensión sin goce de haberes.

Teniendo en cuenta la fecha en que fue suspendido, Sarmiento recuperará su cargo en junio próximo.

Jury-Sebastián Sarmiento (2) El juez Sebastián Sarmiento fue condenado a 6 meses de suspensión de su cargo. Marcelo Álvarez / Los Andes

La denuncia contra el juez Sebastián Sarmiento

La denuncia contra Sarmiento fue impulsada por el diputado Ambrosini, en calidad de defensor de la familia Pelayes, el comisario que fue abatido por un delincuente que el magistrado había liberado de forma anticipada.

Si bien el caso Pelayes fue el más relevante en el último tiempo por su desenlace trágico, la presentación acumuló otros fallos polémicos del juez.

Incluso, se incorporó el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares en las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, según explicó el diputado Ambrosini al presentar la denuncia.

En el pedido se incluyen otros casos resonantes, como el de Héctor Quiroga, asesinado en un intento de robo en 2017 por parte de Cristian Reina Flores, quien se encontraba en libertad condicional por disposición de Sarmiento.

También se menciona la liberación anticipada otorgada a Fabián Olguín, un hombre que tenía prisión perpetua y que luego abusó reiteradas veces de una nena de 12 años en San Rafael, en el año 2020.

Por último, se agregó un traslado especial que el juez dictó para dos presos hacia San Rafael, cuando habían sido enviados a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad desde la cárcel de ese departamento.