NIDO: la senadora que lanzó su fundación en Las Heras pensando en el 2027

La senadora provincial y presidenta del bloque del Partido Justicialista , Adriana Cano , encabezó la presentación pública de Fundación NIDO, un espacio de construcción política, análisis técnico y elaboración de propuestas que busca instalar una nueva agenda de desarrollo para Las Heras basada en planificación, información estratégica y participación ciudadana.

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El lanzamiento reunió a sectores productivos, profesionales, dirigentes y organizaciones del departamento, consolidando un espacio que venía trabajando desde hace tiempo y que ahora decidió dar un paso hacia la construcción pública de propuestas concretas para el futuro de Las Heras.

Durante la actividad, Cano destacó la necesidad de construir políticas públicas “ con seriedad, conocimiento del territorio y capacidad de gestión ”, y remarcó la importancia de generar ámbitos donde confluyan distintos sectores de la comunidad.

“Creemos en la necesidad de analizar, estudiar y decodificar datos específicos para transformar la realidad con propuestas concretas y serias. Eso es lo que Las Heras necesita en estos tiempos: políticas públicas que generen un impacto positivo y real en la vida de los vecinos y vecinas”, expresó.

Un diagnóstico integral del departamento

La fundación presentó además su primer informe técnico, "Radiografía de Las Heras 2026".

El trabajo realiza un diagnóstico integral sobre la situación social, económica, educativa, sanitaria y presupuestaria del departamento, incorporando datos oficiales, indicadores comparativos y análisis sobre empleo, infraestructura, seguridad, salud y desarrollo urbano, arrojando datos preocupantes sobre temas como salud y seguridad, además de la disconformidad con la gestión actual.

Desde Fundación NIDO señalaron que el objetivo es “poner en discusión los problemas estructurales de Las Heras desde una mirada seria y planificada”, promoviendo herramientas de análisis que permitan diseñar políticas públicas sostenibles y con impacto concreto en la vida cotidiana de la comunidad.

Fundación NIDO Las Heras

Críticas a la gestión y llamado a una alternativa

En ese marco, Cano sostuvo que “durante muchos años Las Heras fue administrada desde la improvisación y la lógica de corto plazo”, y afirmó que “hoy más que nunca hace falta construir una alternativa con capacidad técnica, sensibilidad social y una visión clara de hacia dónde tiene que ir el departamento”.

La dirigente peronista también remarcó que “no alcanza con discursos vacíos ni con marketing político”, y aseguró que “los vecinos necesitan respuestas reales a problemas reales: empleo, seguridad, infraestructura, acceso a servicios y oportunidades para los jóvenes”.

Cano tiene intenciones de ir nuevamente por la intendencia que encabeza actualmente el radical, Francisco Lo Presti. La legisladora provincial, en 2023, se ubicó en tercer lugar con el 19.54% de los votos.

Adriana Cano-Senado La jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, salió al cruce de las declaraciones de Hebe Casado. Prensa Senado

Instalar una agenda en el debate local

Con un espacio técnico ya consolidado, Fundación NIDO empieza a posicionarse como una plataforma política y programática para discutir el modelo de desarrollo de Las Heras desde una lógica de planificación, gestión y construcción colectiva.

En ese escenario, el espacio continúa fortaleciendo una construcción política basada en equipos técnicos, planificación y cercanía con la comunidad, consolidándose como una alternativa para discutir el futuro del departamento.

Acompañaron el encuentro dirigentes provinciales como el exvicegobernador Carlos Ciurca, los senadores Ariel Pringles y Luz Llorens, la diputada Verónica Valverde, concejales de Las Heras, representantes gremiales como Martín Caín y representantes de UPCN regional Mendoza, empresarios pymes locales, comerciantes, autoridades escolares, universitarias y profesionales del departamento.