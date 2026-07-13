Creen que fue intencional un incendio en Las Heras que dejó cuatro heridos: hay un nene en grave estado

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas durante la madrugada de este lunes tras el incendio de una vivienda prefabricada en Las Heras. La Justicia investiga si el fuego fue provocado de manera intencional.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió cerca de las 4 en la intersección de Paso del Portillo y Guido Spano. Un llamado al 911 alertó sobre el incendio y, al llegar al lugar, efectivos policiales y bomberos encontraron la casa completamente envuelta en llamas.

Las dotaciones trabajaron sobre dos frentes para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas. Sin embargo, el inmueble sufrió pérdidas totales.

Como consecuencia del siniestro, N.A. y R.B.R. (25) sufrieron quemaduras sin compromiso de las vías respiratorias y fueron trasladados al hospital Lagomaggiore, donde quedaron fuera de peligro.

En tanto, la menor A.L.R. fue asistida por una intoxicación con monóxido de carbono, mientras que L.R. debió ser internado en terapia intensiva en el hospital Notti debido a la gravedad de su cuadro.