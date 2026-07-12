Crimen en los festejos por la Selección: un joven de 20 años fue asesinado a balazos en Córdoba

La víctima, de 20 años, recibió múltiples disparos en la ciudad cordobesa de San Francisco. La Justicia identificó al presunto autor y emitió un pedido de captura mientras investiga el móvil del crimen.

Un joven fue asesinado durante las celebraciones por la clasificación de Argentina a semifinales.

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada del domingo en la ciudad cordobesa de San Francisco, mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, donde efectivos policiales encontraron a la víctima tendida en la vía pública con múltiples heridas de arma de fuego. El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Tras identificar a la víctima, los investigadores establecieron que contaba con antecedentes penales y que se encontraba en libertad condicional al momento del ataque.

La Justicia busca al presunto autor del homicidio La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco, que realizó distintas tareas investigativas para reconstruir la secuencia del crimen. Como resultado de esas diligencias, los pesquisas identificaron al presunto responsable del homicidio, sobre quien ya pesa un pedido de captura por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Mientras continúan los operativos para localizar al sospechoso, los investigadores intentan determinar el móvil del crimen y establecer si el ataque estuvo relacionado con los festejos por el triunfo de la Selección o si se trató de un hecho independiente que coincidió con la concentración de personas en el lugar.

También hubo incidentes durante los festejos en la Ciudad de Buenos Aires En paralelo, los festejos por la clasificación de Argentina también dejaron incidentes en distintos puntos del centro porteño. Según la información oficial, 13 personas fueron asistidas por el SAME entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Entre los casos de mayor gravedad se registró un hombre que sufrió un traumatismo encéfalo craneano tras recibir un golpe con un martillo y fue trasladado al Hospital Argerich. Además, otros dos hombres fueron derivados por lesiones en la cabeza, mientras que un paciente fue atendido por una intoxicación y otro por una herida cortante en un ojo provocada por un vidrio, con hemorragia activa.