Caso Agostina Vega: la última detenida "negó la acusación" y se negó a declarar ante la Justicia

Se trata de Marianela Palmero, quien tenía una relación afectiva con el principal acusado. Existe un mensaje de WhatsApp que la pone contra las cuerdas.

La última detenida en la investigación por el crimen de Agostina Vega se presentó este jueves ante la Justicia, negó las acusaciones en su contra y decidió no prestar declaración. Se trata de Marianela Palmero, quien está imputada por el delito de encubrimiento agravado.

La mujer permanece alojada en el pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer tras ser arrestada días atrás. Es pareja de Claudio Barrelier, principal acusado en la causa, y los investigadores sostienen que ocultó información relevante para el avance de la pesquisa.

“¿Qué es ese grito?”, el mensaje que la pone tras las cuerdas El arresto se llevó adelante días atrás por el delito de encubrimiento doblemente calificado y, actualmente, continúa detenida en el pabellón de mujeres de la cárcel cordobesa. Por su vínculo afectivo con Barrelier, desde un comienzo se la señaló a Palmero por su posible involucramiento en el caso.

Por su parte, el abogado defensor Alberto Jaime Felsztyna sostuvo que la mujer “negó los hechos se abstuvo de declarar” y, en conversación con el medio local “El Doce”, aseguró que “se mantiene la misma imputación que es encubrimiento agravado”.

Según confirmaron a este medio, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.