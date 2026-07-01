1 de julio de 2026 - 22:05

Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: dictaron prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani

El fiscal Raúl Garzón dictó la medida para el principal imputado por el crimen de la adolescente de 14 años y dos presuntos encubridores.

Dictaron prisión preventiva para 3 acusados por el femicidio de Agostina Vega

Dictaron prisión preventiva para 3 acusados por el femicidio de Agostina Vega

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba.

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La medida fue tomada este miércoles por el fiscal Raúl Garzón. Barrelier se encuentra sindicado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género.

Por otro lado Fassetta, quien alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba
Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba

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En tanto, Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (ex pareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.

La mujer trabajó en el bar de la calle Ituzaingó 521, donde “limpiaba las mesas y los baños y servía el vino” a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a las bandas de rock, según reveló una testigo clave del caso en una entrevista con esta agencia.

Soledad Andreani

Además, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.

A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Hasta el momento, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente.

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