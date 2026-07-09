9 de julio de 2026 - 14:51

Cañuelas: detuvieron a otros dos acusados por el crimen durante los festejos por la Selección Argentina

Las detenciones se lograron gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y videos entregados por los testigos. Entre los capturados se encuentra un menor de 16 años.

Crimen. Franco De Pauli, hincha argentino asesinado durante los festejos por el triunfo de la Selección.

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Las capturas se llevaron a cabo luego de que efectivos del Grupo Táctico de Operaciones analizaran las imágenes de las cámaras de seguridad y ciertas grabaciones hechas por testigos. Ese material permitió identificar a los sospechosos y avanzar con los procedimientos ordenados por la Justicia.

El niño fue trasladado a un alojamiento de menores

Con estas detenciones, ya son tres los imputados en la causa por el presunto delito de homicidio en riña luego de que la víctima recibiera un golpe en la cabeza el pasado martes 7 de julio. El primer arrestado había sido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien cuenta con antecedentes por robo.

Con respecto al menor, el fiscal de la causa se contactó con el Fuero de Responsabilidad Juvenil en turno y se ordenó su traslado a un centro de alojamiento de menores en la ciudad de La Plata, al tiempo que se dispusieron medidas de rigor sobre la situación del otro sindicado.

De Pauli habría intentado separar a las personas involucradas en la pelea cuando terminó siendo alcanzado por un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad.

El hecho ocurrió en medio de los festejos por la agónica victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante el conjunto africano que le permitió clasificar a los cuartos de final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

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