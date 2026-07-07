Tragedia en Cañuelas: un hombre murió tras una pelea durante los festejos por la Selección argentina

Un hombre de 46 años fue asesinado este martes en el centro de Cañuelas, Buenos Aires . El hecho ocurrió durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina y terminó con un joven detenido e imputado por homicidio .

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La víctima fue identificada como Franco De Pauli , quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante un violento enfrentamiento ocurrido en la vía pública.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, De Pauli habría intentado separar a las personas que protagonizaban la pelea cuando recibió un golpe que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Como consecuencia del ataque, el hombre falleció y la causa quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el episodio.

Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero , de 20 años , quien quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de homicidio . Según informaron fuentes policiales, el joven registra antecedentes por robo.

Videos y testimonios forman parte de la investigación

El violento episodio fue registrado por distintos testigos que se encontraban en el lugar y las grabaciones ya fueron incorporadas al expediente judicial.

Los investigadores analizan ese material junto con las declaraciones de quienes presenciaron el hecho para reconstruir la secuencia completa del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Además, la Justicia dispuso la realización de la autopsia sobre el cuerpo de la víctima y la continuidad de la toma de testimonios como parte de las medidas de prueba.