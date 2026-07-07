Tragedia en Cañuelas: un hombre murió tras una pelea durante los festejos por la Selección argentina

Un hombre de 46 años fue asesinado este martes en el centro de Cañuelas, Buenos Aires. El hecho ocurrió durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina y terminó con un joven detenido e imputado por homicidio.
La víctima habría intentado intervenir para separar a los involucrados en una pelea. El principal sospechoso quedó detenido y fue imputado por homicidio.
Un hombre de 46 años fue asesinado este martes en el centro de Cañuelas, Buenos Aires. El hecho ocurrió durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina y terminó con un joven detenido e imputado por homicidio.
La víctima fue identificada como Franco De Pauli, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante un violento enfrentamiento ocurrido en la vía pública.
De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, De Pauli habría intentado separar a las personas que protagonizaban la pelea cuando recibió un golpe que le provocó lesiones de extrema gravedad.
Como consecuencia del ataque, el hombre falleció y la causa quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el episodio.
Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de homicidio. Según informaron fuentes policiales, el joven registra antecedentes por robo.
El violento episodio fue registrado por distintos testigos que se encontraban en el lugar y las grabaciones ya fueron incorporadas al expediente judicial.
Los investigadores analizan ese material junto con las declaraciones de quienes presenciaron el hecho para reconstruir la secuencia completa del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.
Además, la Justicia dispuso la realización de la autopsia sobre el cuerpo de la víctima y la continuidad de la toma de testimonios como parte de las medidas de prueba.