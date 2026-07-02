Tragedia en Tailandia: un chico de 11 años atropelló a un grupo de monjes y causó nueve muertes

Nueve monjes budistas murieron y otros 20 resultaron heridos después de que una camioneta manejada por un niño de 11 años embistiera al grupo de peregrinos en la provincia de Mukdahan, en Tailandia . Las autoridades locales investigan cómo el menor llegó a manejar el vehículo.

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La policía local sospecha que el chico habría tomado la camioneta de sus padres sin autorización y perdió el control mientras circulaba por la ruta. El trágico accidente involucró a 35 monjes y cinco seguidores laicos que participaban de una peregrinación religiosa.

“El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa” , agregaron. Aun así, es importante destacar que Tailandia figura entre los países con peores registros de seguridad vial del mundo. Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en este país.

Según informó la fuerza de seguridad, cinco de las víctimas fallecieron en el lugar del hecho. Otras tres murieron poco después en el hospital y, horas más tarde, se confirmó el deceso de un noveno monje.

El comandante de la policía provincial explicó que el vehículo fue secuestrado para realizar peritajes que permitan determinar con precisión qué provocó el siniestro. Además, indicó que citaron a los padres del menor para establecer las responsabilidades legales correspondientes.

| Un niño de 11 años tomó sin permiso la camioneta pickup de sus padres en la provincia de Mukdahan (noreste de Tailandia) y perdió el control, embistiendo a un grupo de 35 monjes budistas que realizaban un peregrinaje a pie junto a la carretera (con 5 seguidores laicos).… — Alerta News (@Alerta_News_) July 2, 2026

Uno de los sobrevivientes relató que el grupo caminaba mientras recitaba una mantra de meditación cuando vio acercarse la camioneta. “Vi a un niño acercarse al volante. En ese momento, yo estaba cantando ‘Buddho, Buddho’. Luego, el vehículo nos embistió a toda velocidad”, declaró.

El religioso explicó que él y otro compañero lograron quitarse a tiempo, mientras que quienes iban detrás fueron alcanzados por el vehículo y salieron despedidos por el impacto.

Como consecuencia del accidente, cuatro monjes permanecen internados en estado crítico y otros diez sufrieron heridas de gravedad. El resto de los lesionados también recibió asistencia médica en distintos centros de salud de la zona.