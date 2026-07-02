La OMS declaró finalizado el brote de hantavirus tras más de un mes sin nuevos casos.

Este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin del brote de hantavirus , luego de que la última persona que permanecía bajo vigilancia sanitaria completara su período de cuarentena y obtuviera un resultado negativo en la prueba final para detectar el virus.

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Con esta confirmación, las autoridades sanitarias dieron por cerrado el brote, que dejó un saldo de 13 casos confirmados y tres personas fallecidas .

Durante una conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , destacó que no se registran nuevos contagios desde el 25 de mayo y celebró el trabajo coordinado entre distintos países para contener la propagación de la enfermedad.

"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos , que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios ", afirmó.

El organismo internacional señaló que continuará trabajando junto a gobiernos y centros de investigación para profundizar el conocimiento sobre el hantavirus y mejorar la respuesta frente a futuros brotes.

El crucero donde se expandió el brote de Hantavirus.

En ese sentido, Tedros explicó que actualmente se desarrolla un estudio internacional con la participación de 21 países, destinado a comprender mejor la evolución de la enfermedad y favorecer el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas.

El titular de la OMS agradeció el apoyo brindado por los países que colaboraron durante la respuesta sanitaria, entre ellos Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica y el Reino Unido.

También destacó especialmente el papel de España, al señalar que "demostró una solidaridad increíble al apoyar el desembarque y la repatriación seguros de los pasajeros y la tripulación en Tenerife".

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. EFE

Pese al cierre oficial del brote, la OMS advirtió que el hantavirus continúa siendo una amenaza para la salud pública en Sudamérica y en otras regiones donde la enfermedad es endémica.

Por ese motivo, el organismo insistió en la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica y fortalecer los sistemas de preparación para responder rápidamente ante posibles nuevos brotes. "Lo que anunciamos hoy se refiere a este brote concreto, pero el trabajo en materia de lucha contra los virus debe continuar a largo plazo", concluyó Tedros.