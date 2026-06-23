Murió una mujer por hantavirus en Bariloche tras pasar 21 días de aislamiento preventivo.

Una mujer de 45 años murió en la ciudad de San Carlos de Bariloche tras contraer hantavirus , en un caso que despertó preocupación ya que desarrolló síntomas una vez finalizado el período habitual de vigilancia para contactos estrechos.

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La víctima era la esposa de un paciente que había estado internado por la misma enfermedad 45 días atrás y que posteriormente recibió el alta médica. De acuerdo con información difundida por el Hospital Dr. Ramón Carrillo, la mujer había cumplido con el aislamiento preventivo de 21 días establecido para quienes mantienen contacto estrecho con personas infectadas, sin presentar síntomas durante ese lapso.

Diario Río Negro, indicó que tras completar el período de seguimiento la mujer no retomó su actividad laboral . Días después comenzó con un cuadro que inicialmente fue interpretado como una infección urinaria , pero posteriormente aparecieron otros síntomas compatibles con hantavirus, entre ellos fiebre, dolores musculares y tos.

Los síntomas aparecieron cuando terminó el periodo de 21 días de aislamiento.

Ante el agravamiento del cuadro, se activaron los protocolos sanitarios y los estudios de laboratorio confirmaron el diagnóstico. La paciente fue internada y recibió asistencia respiratoria mecánica, pero sufrió un rápido deterioro de su estado de salud.

"Pese a los esfuerzos del equipo de salud de la Unidad de Terapia Intensiva y de encontrarse en asistencia respiratoria mecánica, tras rápido deterioro de su estado de salud se confirmó su deceso", informó el hospital.

Alerta sanitaria y recomendaciones

Tras la confirmación del fallecimiento, el Ministerio de Salud de Río Negro emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar nuevos contagios.

Las autoridades recordaron que el hantavirus es una enfermedad viral aguda grave cuyo principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, la orina y las heces.

hantavirus

El contagio puede producirse al inhalar partículas contaminadas presentes en el ambiente, por contacto directo con roedores infectados o con sus excrementos. Además, en la región patagónica existe una variante del virus que puede transmitirse entre personas.

"Es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones, tanto en espacios rurales abiertos como en ambientes cerrados, ante la posible presencia de roedores", señalaron desde la cartera sanitaria provincial.

Cuáles son los síntomas

Entre los síntomas más frecuentes del hantavirus se encuentran la fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Las autoridades recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de estos signos o frente a un posible contacto con una persona infectada.

Asimismo, difundieron recomendaciones específicas para la manipulación de roedores muertos. En esos casos, se aconseja rociarlos con una solución de agua y lavandina al 10%, esperar al menos 30 minutos antes de retirarlos y utilizar guantes o bolsas como protección. Luego deben colocarse en una doble bolsa para su eliminación segura mediante entierro profundo o incineración.