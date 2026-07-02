Ni freezer ni bolsas de hielo: la máquina de Coca-Cola que conquista Europa por hacer hielo en 7 minutos

El dispositivo incluye un sensor LED que avisa cuando falta agua o la cesta está llena, además de una pala y una cesta extraíble para facilitar el servicio.

Lidl ha provocado colas en sus establecimientos con el lanzamiento de la máquina de hielo portátil de Coca Cola. Este dispositivo rojo icónico produce hasta 8 kilos de hielo al día, ofreciendo una solución rápida para barbacoas o días de playa sin depender de congeladores lentos o de la compra de bolsas de gasolinera.

La expectación generada por este lanzamiento responde a la combinación de una marca global, eficiencia técnica y un precio de 84,99 euros, situándose por debajo de competidores similares. Los usuarios han reportado esperas en tiendas para adquirir esta novedad que busca resolver la falta de suministro en eventos veraniegos.

image Rendimiento técnico y versatilidad en el tamaño del hielo El rendimiento es el punto fuerte del equipo. Tras verter agua, los primeros cubitos caen en la cesta en apenas siete minutos. Esta rapidez elimina la necesidad de esperar horas por el proceso tradicional de un congelador doméstico. Además, permite elegir entre dos tamaños de cubitos: pequeños para un enfriado veloz de latas y grandes para copas que requieren una dilución más lenta.

El diseño prioriza la movilidad. Incluye un asa de transporte que facilita llevarla al campo o a segundas residencias. Una ventana transparente en la tapa permite supervisar la producción sin abrir el equipo, manteniendo mejor la temperatura interna durante el proceso de fabricación de los cubitos.

image Mantenimiento y eficiencia del sistema de refrigeración Para optimizar su funcionamiento, se recomienda el uso de agua filtrada. Esta medida evita que la cal se acumule en los conductos internos y ralentice la salida del hielo. Es fundamental situar la máquina en lugares ventilados, ya que el calor excesivo del ambiente puede reducir la eficiencia de su sistema de enfriamiento.