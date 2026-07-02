El Vaticano excomulgó a seis obispos de la Fraternidad San Pío X por un acto considerado cismático.

El Vaticano confirmó este jueves la excomunión de seis obispos vinculados a la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X , conocida como los " lefebvrianos ", tras considerar que incurrieron en un acto de cisma (separación) al ordenar cuatro nuevos obispos sin la autorización del papa León XIV .

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La decisión fue comunicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que explicó que el obispo español Alfonso de Galarreta , quien presidió las consagraciones episcopales, y los cuatro nuevos obispos, Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier , incurrieron automáticamente en la pena de excomunión (latae sententiae) por haber realizado las ordenaciones sin mandato pontificio.

La misma sanción alcanzó al obispo suizo Bernard Fellay , quien participó como coconsagrante en la ceremonia.

Los nuevos obispos "lefebvrianos" durante su ordenación por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

En el documento oficial, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández , sostuvo que las ordenaciones constituyeron " el crimen de cisma " y advirtió que tanto los sacerdotes como los fieles que se adhieran a la Fraternidad San Pío X también podrían quedar excomulgados .

"Este Dicasterio considera necesario señalar que este acto constituyó el crimen de cisma, con consecuencias canónicas para los ministros sagrados y los fieles laicos involucrados", indicó el organismo.

Asimismo, exhortó a los católicos a mantenerse en comunión con el Papa y con la Iglesia, y pidió que se abstengan de participar en las celebraciones y actividades promovidas por la congregación.

Ignoraron el pedido del papa León XIV

Las consagraciones episcopales se realizaron el miércoles en la localidad suiza de Écône, ante unos 15.000 asistentes y fueron transmitidas en vivo a través de redes sociales en distintos idiomas.

Fraternidad Sacerdotal San Pío Asistentes a la ceremonia de ordenación de obispos "lefebrvrianos" el miércoles en Econe, Suiza. EFE

La ceremonia se llevó a cabo pese a que, un día antes, el papa León XIV había enviado una carta a la Fraternidad solicitando que desistiera de las ordenaciones y advirtiendo que avanzar con ellas implicaría una excomunión inmediata.

El conflicto data de hace años

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre como respuesta a las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II, que sus integrantes consideran una ruptura con la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia Católica.

El enfrentamiento con Roma no es nuevo. En 1988, el papa Juan Pablo II excomulgó a Lefebvre y a cuatro obispos que habían sido ordenados sin autorización papal. Años más tarde, en 2009, Benedicto XVI levantó esas excomuniones en un intento por facilitar un acercamiento, pero nunca se alcanzó una reconciliación plena.

En el nuevo comunicado, el cardenal Fernández afirmó que los reiterados intentos de reintegrar a la Fraternidad a la plena comunión con la Iglesia "han resultado infructuosos" y sostuvo que las recientes ordenaciones agravaron aún más la ruptura.

Qué implica la decisión

El Vaticano señaló que, a partir de esta resolución, los ministros pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X deben ser considerados formalmente cismáticos.

Además, sostuvo que los sacramentos de la penitencia y los matrimonios celebrados por sacerdotes de esa congregación carecen de validez canónica.

Actualmente, la Fraternidad San Pío X cuenta con unos 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos y 264 seminaristas, además de alrededor de 500.000 fieles distribuidos en más de 60 países.