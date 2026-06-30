30 de junio de 2026 - 17:29

El papa León XIV designó a otra mujer en un Dicasterio y pidió frenar una ruptura en la Iglesia

La religiosa Alessandra Smerilli asumirá en septiembre como prefecta del organismo vaticano dedicado al desarrollo humano integral. Además, el Pontífice instó a la Fraternidad San Pío X a desistir de consagrar obispos sin su autorización.

El Papa León XIV designó a otra mujer en un Dicasterio y reclamó frenar una ruptura en la Iglesia

El Papa León XIV designó a otra mujer en un Dicasterio y reclamó frenar una ruptura en la Iglesia

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Vaticano
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El papa León XIV nombró a la religiosa Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien así se convierte en la tercera mujer de la historia al frente de un "Ministerio" del Vaticano. La monja asumirá su nuevo cargo el 1° de septiembre.

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Según informó la Santa Sede, Smerilli reemplazará al cardenal Michael Czerny, quien dejará su cargo al cumplir 80 años. La religiosa se desempeñaba como secretaria del mismo organismo, encargado de asuntos relacionados con la migración, la paz, el cuidado del medio ambiente, la salud y la promoción de la dignidad humana.

Otra mujer al frente de un dicasterio es la monja Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Alessandra Smerilli
La hermana Alessandra Smerilli fue nombrada como nueva prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La hermana Alessandra Smerilli fue nombrada como nueva prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Pedidos del Papa para evitar un cisma

Por otra parte, el Sumo Pontífice exhortó a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), una congregación tradicionalista conocida como los "lefebvrianos", a evitar una ruptura dentro de la iglesia. La congregación busca nombrar nuevos obispos en Suiza, sin autorización del Papa, situación que podría ocasionar un cisma ya que este grupo dejaría de reconocer la autoridad del Papa y comenzaría a funcionar de manera independiente.

Según indicó el sitio oficial del Vaticano, El Papa envió una carta al superior de la Fraternidad San Pío X, Davide Pagliarani, con fecha del 29 de junio, dos días antes de las anunciadas consagraciones para evitar el cisma.

Primera Navidad del papa León XIV
El papa León XIV exhortó a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a evitar un cisma

El papa León XIV exhortó a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a evitar un cisma

“Con ánimo paternal deseo dirigirme a usted y, a través de usted, a los obispos, sacerdotes, seminaristas y fieles vinculados a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, consciente de la responsabilidad que el Señor me ha confiado como Sucesor del apóstol Pedro. La Iglesia reconoce el apego a la vida litúrgica, el compromiso con la formación sacerdotal, el celo apostólico y el deseo de fidelidad a la tradición que caracterizan a muchas personas y comunidades vinculadas a esta Fraternidad. Esto ha motivado la actitud de atención y benevolencia que mis predecesores les han manifestado constantemente”, escribió León XIV.

La carta continuó: “Con este espíritu, y colmado de afecto cristiano, les ruego y les pido de todo corazón: ¡Den marcha atrás! Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos que aman y buscan para su propia santificación”.

“La Iglesia está dispuesta a emprender un camino de diálogo y entendimiento que el Espíritu Santo pueda hacer posible y fecundo. Rezo por ustedes porque lacerar la túnica indestructible de Cristo es un pecado de extrema gravedad. Con el corazón afligido, pero aún lleno de esperanza, siento el deber de pedirles que desistan de su propósito y encomiendo estas intenciones al Corazón Inmaculado de María, Madre del Buen Consejo”, siguió el escrito.

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