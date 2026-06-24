24 de junio de 2026 - 13:49

Gira latinoamericana del papa León XIV: vendría a Argentina por tres días en noviembre

Aunque no está la confirmación oficial del Vaticano, ya lo dan por hecho. El sumo pontífice pasaría entre 9 y 10 días en Perú para luego visitar territorio argentino.

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Según información de La Nación, el viaje del Sumo Pontífice tendría una duración aproximada de dos semanas e incluiría escalas en Perú, Argentina y Uruguay. De acuerdo con las versiones que manejan distintos sectores de la Iglesia, el recorrido contemplaría entre nueve y diez días en Perú, tres jornadas en territorio argentino y alrededor de un día y medio en Uruguay.

El obispo castrense argentino, Santiago Olivera, se refirió al tema en diálogo con el medio citado. Se encuentra en el Vaticano y participó de una audiencia general junto a militares argentinos que integran la misión de Naciones Unidas en Chipre.

papa león junto al obispo santiago olivera
Hoy: el papa León XIV junto al obispo Santiago Olivera.

Hoy: el papa León XIV junto al obispo Santiago Olivera.

Olivera contó que pudo saludar brevemente al Papa al finalizar la audiencia y aseguró que percibe un clima de fuerte expectativa respecto de la visita. "Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz, le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice", relató.

El religioso aclaró que todavía no existe una confirmación oficial por parte de la Santa Sede, pero sostuvo que en el Vaticano la posibilidad es considerada muy concreta. “Aún falta el anuncio, falta lo técnico, aunque aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad”, señaló.

Papa León XIV
Aunque no esté confirmado, dan por hecho que el Papa León vendrá a la Argentina.

Aunque no esté confirmado, dan por hecho que el Papa León vendrá a la Argentina.

Las especulaciones se intensificaron luego de que el presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, confirmara públicamente que León XIV visitará ese país durante la primera quincena de noviembre.

Perú, la etapa más extensa de la gira

De acuerdo con las versiones que circulan en ámbitos eclesiásticos, Perú sería el destino principal del viaje debido al fuerte vínculo personal que mantiene León XIV con ese país, donde desarrolló gran parte de su actividad pastoral como misionero agustino y posteriormente como obispo.

papa león XIV en perú
El papa León XIV en Perú.

El papa León XIV en Perú.

El itinerario preliminar incluiría ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cusco, lo que explicaría la extensión de la estadía, estimada entre nueve y diez días.

Las ciudades argentinas que podrían recibir al Papa

Respecto de la Argentina, Olivera indicó que los obispos del país acercaron una propuesta con tres destinos principales: Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.

La inclusión de Santiago del Estero responde a su condición de sede primada de la Iglesia argentina, mientras que Buenos Aires es un destino simbólico por haber sido la ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral el papa Francisco antes de llegar al Vaticano.

Una foto histórica muestra a Francisco y León XIV juntos, en una iglesia de Recoleta Jorge Bergoglio Robert Prevost
Una foto histórica muestra a Francisco y León XIV juntos, en una iglesia de Recoleta.

Una foto histórica muestra a Francisco y León XIV juntos, en una iglesia de Recoleta.

No obstante, Olivera insistió: "Eso se hablaba como una posibilidad, una propuesta de los obispos argentinos, pero falta, ciertamente, la confirmación de la Santa Sede".

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