Gira latinoamericana del papa León XIV: vendría a Argentina por tres días en noviembre.

La expectativa por una posible visita del papa León XIV a la Argentina continúa creciendo y, aunque el Vaticano aún no realizó un anuncio oficial, en ámbitos eclesiásticos ya circulan versiones que dan por muy probable una gira latinoamericana durante la primera quincena de noviembre.

Crece la expectativa por la llegada de papa León XIV al país: estos son los posibles destinos

Perú confirmó la visita del papa León XIV y crece la expectativa por una gira que incluya a la Argentina

Según información de La Nación, el viaje del Sumo Pontífice tendría una duración aproximada de dos semanas e incluiría escalas en Perú, Argentina y Uruguay . De acuerdo con las versiones que manejan distintos sectores de la Iglesia, el recorrido contemplaría entre nueve y diez días en Perú , tres jornadas en territorio argentino y alrededor de un día y medio en Uruguay .

El obispo castrense argentino, Santiago Olivera , se refirió al tema en diálogo con el medio citado. Se encuentra en el Vaticano y participó de una audiencia general junto a militares argentinos que integran la misión de Naciones Unidas en Chipre.

Olivera contó que pudo saludar brevemente al Papa al finalizar la audiencia y aseguró que percibe un clima de fuerte expectativa respecto de la visita. "Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz, le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice", relató.

El religioso aclaró que todavía no existe una confirmación oficial por parte de la Santa Sede , pero sostuvo que en el Vaticano la posibilidad es considerada muy concreta. “Aún falta el anuncio, falta lo técnico, aunque aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad ”, señaló.

Papa León XIV Aunque no esté confirmado, dan por hecho que el Papa León vendrá a la Argentina.

Las especulaciones se intensificaron luego de que el presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, confirmara públicamente que León XIV visitará ese país durante la primera quincena de noviembre.

Perú, la etapa más extensa de la gira

De acuerdo con las versiones que circulan en ámbitos eclesiásticos, Perú sería el destino principal del viaje debido al fuerte vínculo personal que mantiene León XIV con ese país, donde desarrolló gran parte de su actividad pastoral como misionero agustino y posteriormente como obispo.

papa león XIV en perú El papa León XIV en Perú.

El itinerario preliminar incluiría ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cusco, lo que explicaría la extensión de la estadía, estimada entre nueve y diez días.

Las ciudades argentinas que podrían recibir al Papa

Respecto de la Argentina, Olivera indicó que los obispos del país acercaron una propuesta con tres destinos principales: Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.

La inclusión de Santiago del Estero responde a su condición de sede primada de la Iglesia argentina, mientras que Buenos Aires es un destino simbólico por haber sido la ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral el papa Francisco antes de llegar al Vaticano.

Una foto histórica muestra a Francisco y León XIV juntos, en una iglesia de Recoleta Jorge Bergoglio Robert Prevost Una foto histórica muestra a Francisco y León XIV juntos, en una iglesia de Recoleta. Gentileza

No obstante, Olivera insistió: "Eso se hablaba como una posibilidad, una propuesta de los obispos argentinos, pero falta, ciertamente, la confirmación de la Santa Sede".