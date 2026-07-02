Milei habló con Keiko Fujimori tras su triunfo en Perú y celebró un nuevo bloque regional "frente al socialismo"

El Presidente felicitó a la mandataria electa y aseguró que ambos coincidieron en impulsar una agenda basada en la libertad, el crecimiento económico y la lucha contra el crimen organizado. Además, evalúa viajar a Lima para la asunción.

El presidente Javier Milei reveló que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su victoria en las elecciones y con quien acordó fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

A través de su cuenta en X, el mandatario argentino sostuvo: "Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".

Milei aseguró además que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar "más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional". En ese marco, afirmó que "el Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".

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Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026 La victoria de Fujimori quedó confirmada tras el escrutinio definitivo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% alcanzado por el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

Según trascendió, el Gobierno argentino busca consolidar una alianza con administraciones afines en la región para impulsar una agenda común en materia económica, de seguridad y política exterior.