2 de julio de 2026 - 12:48

Milei habló con Keiko Fujimori tras su triunfo en Perú y celebró un nuevo bloque regional "frente al socialismo"

El Presidente felicitó a la mandataria electa y aseguró que ambos coincidieron en impulsar una agenda basada en la libertad, el crecimiento económico y la lucha contra el crimen organizado. Además, evalúa viajar a Lima para la asunción.

Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente Javier Milei reveló que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su victoria en las elecciones y con quien acordó fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Leé además

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Santilli: Milei "va a volver a ganar" y Kicillof "es el peor gobernador de la historia de Buenos Aires"
Javier Milei modificará de la Carta Orgánica del Banco Central para restringir la emisión monetaria

Javier Milei impulsará una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para restringir la emisión monetaria

A través de su cuenta en X, el mandatario argentino sostuvo: "Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".

Milei aseguró además que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar "más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional". En ese marco, afirmó que "el Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2072671602567696613&partner=&hide_thread=false

La victoria de Fujimori quedó confirmada tras el escrutinio definitivo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% alcanzado por el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

Según trascendió, el Gobierno argentino busca consolidar una alianza con administraciones afines en la región para impulsar una agenda común en materia económica, de seguridad y política exterior.

En ese contexto, fuentes diplomáticas indicaron que Milei analiza viajar a Lima para participar de la ceremonia de asunción de Fujimori, prevista para fines de julio.

Tras conocerse el resultado definitivo, la presidenta electa peruana sostuvo que recibe el mandato "con gran responsabilidad" y reconoció la fuerte polarización que atraviesa el país. "Sabemos que el Perú está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados", expresó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei no viajará a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio organizados por Donald Trump.

Javier Milei no viajará a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio organizados por Trump

Con los cinco diputados libertarios mendocinos presentes, el Presidente anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y ratificó la agenda legislativa del oficialismo.

Con presencia mendocina, Milei marcó la nueva agenda del Congreso: qué anuncios realizó

Milei participó en el acto por el Día de la Independencia de EE. UU. en la embajada.

"New York, New York": Milei asistió al acto de la Embajada de EE.UU. y presenció el show de Fátima Florez

Encuesta negativa para el presidente Javier Milei y su gestión.

Una encuesta asegura que el 62,8% de la gente desaprueba la gestión de Milei: a quién votaría en 2027