Javier Milei no viajará a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio organizados por Trump

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el 4 de julio , Día de la Independencia estadounidense, organizadas por el mandatario Donald Trump . Desde el Gobierno aseguraron que el viaje "nunca estuvo confirmado" y remarcaron que no figuraba en la agenda oficial.

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La decisión se conoció luego de que en las últimas semanas circularan versiones sobre una posible participación del jefe de Estado argentino en los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según informó TN, en Casa Rosada buscaron restarle trascendencia a la ausencia y negaron que implique un cambio en la relación con Washington. " El viaje no está en agenda. Nunca estuvo confirmado ", señalaron fuentes oficiales, al tiempo que insistieron en que el vínculo con la administración de Trump continúa siendo una prioridad para la política exterior argentina.

Según indicaron desde el Ejecutivo, Milei permanecerá en el país para concentrarse en la reorganización del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la designación de Diego Santilli como su reemplazante.

La intención del oficialismo es avanzar con una nueva etapa de coordinación política con gobernadores, legisladores y bloques aliados para impulsar en el Congreso un paquete de reformas que incluye proyectos como la reforma electoral, el Súper RIGI, la ley de propiedad privada, pliegos judiciales, la denominada Ley Hojarasca, iniciativas sobre ludopatía y el etiquetado frontal.

En Balcarce 50 consideran que ese objetivo requiere una mayor presencia del Presidente en el país y una agenda enfocada en la gestión interna.

Pese a no viajar a Washington, Milei ya participó de la celebración anticipada organizada en Buenos Aires por el embajador estadounidense Peter Lamelas, a la que asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrantes del Gabinete y el recientemente designado jefe de ministros, Diego Santilli.

Milei participó en el acto por el Día de la Independencia de EE. UU. en la embajada Milei participó en el acto por el Día de la Independencia de EE. UU. en la embajada.

Durante ese acto, el diplomático estadounidense expresó su respaldo al rumbo del Gobierno argentino y llamó a fortalecer la relación bilateral, un mensaje que en la Casa Rosada interpretaron como una muestra pública de apoyo en medio de los cambios internos.

El Presidente no pronunció un discurso, pero compartió la ceremonia junto a funcionarios, empresarios, diplomáticos y gobernadores.