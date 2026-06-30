Juró Diego Santilli en Casa Rosada como nuevo Jefe de Gabinete

El acto se realizó en Casa Rosada con la presencia de los ministros, referentes del oficialismo (de todos los sectores), 13 gobernadores y Adorni . El funcionario saliente se despidió con abrazos prolongados con los miembros de la administración libertaria, aunque pasó por alto el saludo con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , y una de sus críticas más fervientes.

"Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores obviamente. También hay que entender que cada provincia tiene su realidad sus historias su futuro ", sostuvo Santilli a minutos de asumir formalmente ante los periodistas acreditados y tras las fotos de rigor con familiares y dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.

Y agregó: "Tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que el argentino no vuelva al derrotero del desastre" .

El flamante funcionario destacó la presencia de los gobernadores. De acuerdo a lo que supo Agencia Noticias Argentinas, los mandatarios, además de modificar su agenda para estar presente, pasaron por el despacho de Santilli para desearle éxitos.

"Tengo mucho agradecimiento porque venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más en nuestro país. Y es por un trabajo en conjunto que venimos haciendo, así que agradecerles la presencia. El Presidente también les agradeció es una linda y buena señal", comentó Santilli.

Santilli sobre Adorni

El tema Manuel Adorni estuvo presente en la rueda de prensa. En esta línea, expresó: "No tengo que juzgar la situación. Yo tengo que asumir un rol, que es el que el Presidente me acaba de dar. Manuel Adorni se va a ir a defender en la justicia, sin fueros y sin privilegios, y ahí estará. No tengo que determinar cuál fue la visión de uno u otro. A mí me toca asumir un nuevo rol".

Después de esas palabras, Santilli se retiró para continuar con su agenda de trabajo. Pero en el lugar las charlas entre dirigentes del PRO y miembros de LLA continuaron. El clima fue positivo y, si algo destacaron los presentes, que es que el exdiputado nacional aparece en el escenario para oxigenar una gestión que desde hace tres meses está completamente paralizada por la situación judicial del cuestionado Adorni.