30 de junio de 2026 - 12:00

Adrián Ravier: "Con Diego Santilli comienza una nueva etapa política del Gobierno"

El vocero destacó la experiencia política del nuevo jefe de Gabinete y afirmó que buscará profundizar el diálogo con los gobernadores para avanzar con la agenda de reformas.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno nacional inicia una nueva etapa política tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni.

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Durante su conferencia de prensa, Ravier destacó que Santilli es “alguien con amplio oficio político” y valoró el trabajo que venía realizando como ministro del Interior, donde, según afirmó, fortaleció el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores.

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En ese sentido, sostuvo que la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete “inaugura una nueva etapa política para el Gobierno”, que estará enfocada en profundizar los acuerdos con distintos sectores para avanzar con la agenda de reformas estructurales.

“Se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia”, expresó el vocero.

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