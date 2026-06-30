El nuevo vocero afirmó que Milei y Macri "están en sintonía" tras la llegada de Santilli

El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que Javier Milei y Mauricio Macri mantienen “buena relación política” y aseguró que ambos "están en sintonía" . La afirmación llegó tras el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y en medio del acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO.

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Durante su primera conferencia de prensa en Casa Rosada , Ravier también resaltó que el PRO fue un “aliado clave” para aprobar reformas en el Congreso. En ese sentido, remarcó que el oficialismo necesita acuerdos legislativos porque no cuenta con mayoría propia ni en Diputados ni en el Senado.

“Ellos están en sintonía y por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones de nuestro país”, precisó el funcionario y sumó: “El PRO ha sido un aliado para nosotros en las reformas estructurales. Es clave que trabajemos en conjunto” .

En la misma línea, afirmó: “Nosotros no tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos. Por eso es importante ese tipo de alianzas; nos permiten aprobar reformas estructurales”.

Para Ravier, el diálogo entre los dos partidos “es muy bueno” , aunque aclaró que puede llegar a haber roces o declaraciones desafortunadas, pero valoró que se trabaja “muy bien juntos” .

“Estamos alineados. Es clave que trabajemos en conjunto para lograr reformas que durante décadas estuvieron totalmente ausentes, porque sin reformas en las instituciones, sin reformas estructurales, la Argentina no va a cambiar”, concluyó.

Lo cierto es que el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete contribuye al acercamiento entre los dos espacios que, eventualmente, podrían trazar alianzas rumbo a 2027.

No obstante, el libertario se mostró muy duro contra el ex presidente durante sus últimas apariciones públicas. “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“, disparó en declaraciones a Neura Stream.

Los dichos no cayeron bien en el entorno del fundador del PRO, pese al acercamiento legislativo de ambos espacios.