2 de julio de 2026 - 21:15

Impactante: una pareja misteriosa trepó hasta la cima del Empire State con una frase y terminó detenida

Ambos forzaron un gran operativo de seguridad que cortó el tránsito y evacuó la zona. Tras mostrar la pancarta, el sujeto le pidió matrimonio.

Detenidas en Nueva York tras escalar a la cima de la antena del Empire State Building.

Detenidas en Nueva York tras escalar a la cima de la antena del Empire State Building.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Dos personas misteriosas fueron detenidas en Nueva York tras escalar sin ningún tipo de autorización hasta la cima de la antena del Empire State Building, uno de los edificios más altos del mundo. Allí, desplegaron una pancarta con un mensaje “a favor de la paz” y causaron gran repercusión.

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La maniobra, que se volvió viral en redes sociales y provocó diversos comentarios con teorías por parte de los internautas, obligó a desplegar un importante operativo policial. La intervención de decenas de efectivos llevó al cierre del área que rodea al edificio.

Luego, los protagonistas fueron identificados como Ivan Beerkus y Angela Nikola, pareja conocida por escalar rascacielos en distintos países. En esta ocasión, subieron a la parte más alta de la aguja, ubicada a 443 metros de altura, vestidos de negro y con máscaras, sin arneses u otros sistemas de seguridad.

Video: así treparon a la cima del Empire State Building

La pancarta exhibía la frase: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”. La frase suele atribuirse al músico Jimi Hendrix, pero medios locales afirmaron que la expresión fue pronunciada originalmente por el político británico William Gladstone.

Durante el descenso, ambos se detuvieron sobre una cornisa más amplia. Captados por las cámaras de un helicóptero, Beerkis se arrodilló y le hizo una presunta propuesta de matrimonio a Nikolau, quien levantó su mano y se puso a observar el diamante del anillo antes de continuar bajando.

Según las imágenes difundidas en las redes, los efectivos policiales que habían subido por la estructura interceptaron a la pareja minutos después de la actuación y la detuvieron. De acuerdo a lo informado por AP, ninguno sufrió heridas y podrían enfrentar cargos por “invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria”.

El operativo incluyó la intervención de policías, bomberos y un helicóptero del Departamento de Policía de Nueva York. Las autoridades todavía investigan cómo lograron acceder a la antena.

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