Tragedia: murió el youtuber y streamer Chatterbox junto a su padre en un choque frontal

El influencer de 27 años, Sebastián Funes, falleció en un grave accidente cuando volvía de su ciudad natal tras asistir al sepelio de su abuela. Contaba con más de 1,6 millones de seguidores en YouTube.

Murieron el youtuber Chaterbox y su padre en un choque frontal

El youtuber y streamer Sebastián Funes, conocido en las redes como “Chatterbox”, murió este domingo junto a su padre, Juan Manuel Funes, en un choque frontal ocurrido sobre la ruta nacional 5, cerca de Pehuajó. El accidente se produjo cuando ambos regresaban a Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo vehículo también viajaban la madre del creador de contenido, de 52 años, y su hermana de 12, quienes sobrevivieron al impacto y fueron trasladadas al hospital Municipal Juan Carlos Aramburu con heridas de distintas consideración y un fuerte estado de shock.

La familia, que actualmente reside en CABA, regresaba de su ciudad natal tras haber viajado al sepelio de la abuela del joven fallecido.

Grave accidente en Ruta 5 con dos muertos El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30, a la altura del kilómetro 349. Según las primeras pericias, el Honda Civic en el que viajaba la familia colisionó de frente con una camioneta Chevrolet S-10 cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión jaula Scania en un tramo recto de la ruta.

Tras el impacto, el auto salió despedido hacia la banquina, que se encontraba anegada, y terminó volcado. Los ocupantes de la camioneta y el conductor del camión sufrieron lesiones leves, según la información brindada por fuentes policiales.

Tragedia en la Ruta 5: murió el streamer Chatterbox y su padre en un grave accidente. Gentileza Diario La Mañana Chaterbox, una figura del gamer argentino Chatterbox era una figura conocida de la comunidad gamer argentina. En YouTube tenía cerca de 1,7 millones de suscriptores y en Twitch superaba los 114.000 seguidores, donde compartía contenidos centrados en videojuegos como Fortnite y Stumble Guys. Además de las transmisiones en vivo, era reconocido por sus videos de humor y reacciones. Uno de sus contenidos más populares alcanzó alrededor de cinco millones de reproducciones.