6 de julio de 2026 - 13:57

El joven que murió en un boliche de Luján tenía una enfermedad cardíaca: esperan el informe toxicológico

El chico de 18 años falleció en la madrugada del sábado en Wabi Fun Club. El caso está caratulado como averiguación muerte.

El boliche donde falleció un joven. Archivo.&nbsp;

El boliche donde falleció un joven. Archivo. 

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Por Oscar Guillén

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Por lo pronto, la Fiscalía de Homicidios recibió el adelanto de la necropsia, que indicó la enfermedad de base que padecía el joven y que además había consumido alcohol.

Ahora se espera el informe toxicológico para ver si la víctima consumió alguna sustancia que haya podido potenciar la enfermedad. Por ahora, el expediente, a cargo del fiscal Oscar Malla, está caratulado como "averiguación de causales de muerte".

La víctima falleció en la madrugada del sábado en el boliche Wabi Fun Club, ubicado en Luján de Cuyo, alrededor de las 4, cuando se encontraba junto a un grupo de amigos en el local bailable situado sobre Acceso Sur y Paso.

El joven se descompensó repentinamente, se desmayó y perdió el conocimiento. Personal médico del establecimiento comenzó a asistirlo y, minutos después, una ambulancia arribó al lugar.

Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, pero finalmente constataron el fallecimiento dentro del boliche.

La previa

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven, cuya identidad no fue difundida, había pasado la tarde del viernes con amigos, con quienes habría compartido bebidas alcohólicas mientras seguían el partido entre la Selección Argentina y la de Cabo Verde.

Tras cenar, el grupo ingresó cerca de las 2 de la madrugada al boliche Wabi Fun Club, donde habrían continuado consumiendo bebidas hasta que el joven sufrió la descompensación.

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas, la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento. Además, los amigos de la víctima declararon ante la Fiscalía para reconstruir las últimas horas del joven y establecer qué ocurrió antes de su muerte.

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