Profundo pesar en San Martín por la muerte de un reconocido dirigente radical

Falleció Herman Pérez, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Martín . El funcionario murió este domingo, a los 64 años, luego de afrontar durante un tiempo diversos problemas de salud.

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Militante de la Unión Cívica Radical desde muy joven y ampliamente conocido en el departamento por su permanente compromiso con el servicio público, Pérez se encontraba al frente de la Dirección de Defensa Civil desde 2019 . Su gestión quedó especialmente marcada por el intenso trabajo realizado durante la pandemia de COVID-19 , cuando coordinó operativos de desinfección, prevención y asistencia en distintos puntos del departamento.

Su muerte generó una inmediata y profunda conmoción en el ámbito político, institucional y social de San Martín. Apenas conocida la noticia comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida de dirigentes, funcionarios, instituciones, compañeros de trabajo, vecinos y amigos, quienes coincidieron en destacar su calidad humana, su humildad y su permanente disposición para colaborar con quienes lo necesitaban.

La Municipalidad de San Martín expresó oficialmente su pesar mediante un comunicado firmado por el intendente Raúl Rufeil , el equipo de gestión y los vecinos del departamento.

"Participan con profundo pesar el fallecimiento de Herman Pérez, Director de Defensa Civil. Rogamos elevar una plegaria por su eterno descanso", expresó el comunicado difundido por la comuna.

El propio Rufeil hizo llegar además sus condolencias a la familia y acompañó el dolor de quienes compartieron años de trabajo con el funcionario.

También desde la Dirección de Defensa Civil manifestaron su tristeza por la pérdida.

"Desde la Dirección y de parte de todo el personal que integra Defensa Civil queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia del director Herman Pérez por esta gran pérdida", señalaron sus compañeros, quienes además desearon que sus seres queridos encuentren "fortaleza y consuelo en los recuerdos, el cariño y el apoyo de quienes los acompañan en este momento tan difícil".

Profundo pesar en San Martín por la muerte de Herman Pérez, director de Defensa Civil.

Una despedida cargada de afecto

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un espacio de homenaje para quien durante años fue una figura cercana a la comunidad sanmartiniana.

Uno de los primeros en despedirlo fue el presidente del Club Montecaseros, José Álvarez.

"Mis más sentidos pésames a toda su familia. Un gran amigo, una gran persona que nos deja y que tuve el honor de conocer en el camino de la vida", escribió.

Desde el ámbito político también llegaron numerosas muestras de afecto. La ex legisladora provincial Claudia Salas recordó a Pérez como "un gran militante radical, orgulloso de su partido y dispuesto a ayudar a toda la comunidad sanmartiniana", mientras que el concejal Walter Sar Sar lo definió como "un hombre ejemplar y un gran amigo".

Quienes trabajaron junto a él durante la emergencia sanitaria también lo recordaron con especial emoción. Luis Consoli escribió: "Pasamos momentos en la difícil pandemia. Gran persona", mientras que Osvaldo Tapia agradeció haber compartido tareas con Pérez y aseguró que estará "eternamente agradecido".

Un hombre comprometido con su comunidad

Más allá de su función pública, Herman Pérez era reconocido por su permanente participación política dentro del radicalismo y por su cercanía con distintas instituciones del departamento. Quienes lo conocieron coinciden en que siempre mantuvo un perfil de trabajo, con fuerte presencia territorial y una marcada vocación de servicio.

Durante los años más complejos de la pandemia fue una de las caras visibles de los operativos organizados por Defensa Civil, coordinando acciones preventivas y colaborando con distintas áreas municipales para atender las necesidades de la población.

En los últimos meses atravesaba complicaciones de salud, situación conocida por su círculo íntimo y por quienes compartían diariamente la actividad con él.

La noticia de su fallecimiento llegó además en un momento especialmente sensible para su familia. Apenas un día antes, el sábado, su esposa, la odontóloga Analía Morganti, había celebrado su cumpleaños.