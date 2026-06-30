Un camionero se quedó dormido al volante y chocó contra otro camión en Ruta 7

Ocurrió esta mañana sobre RN 7 en el departamento de San Martín. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Un camionero se quedó dormido al volante y chocó contra otro camión.

Dos camiones protagonizaron un accidente de tránsito durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Guerrero, en el departamento de San Martín. El siniestro no dejó personas lesionadas, pero ambos vehículos quedaron obstruyendo parcialmente la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.30. Según las primeras actuaciones policiales, los dos camiones circulaban en el mismo sentido cuando el conductor de un Scania R400, identificado como A.T.L., de 33 años, manifestó que se quedó dormido mientras manejaba. Como consecuencia, impactó contra la parte trasera de un Mercedes-Benz que transitaba delante de él.

Producto del choque, ambos rodados quedaron detenidos sobre la ruta, generando complicaciones parciales en la circulación vehicular.

El conductor que provocó la colisión resultó ileso y fue sometido al correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).