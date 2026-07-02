Murió la mujer que había sufrido graves quemaduras en el incendio de su casa en San Martín

Una mujer de 59 años falleció en las últimas horas luego de permanecer diez días internada en el Hospital Luis Lagomaggiore como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante el incendio de una vivienda ocurrido el pasado 22 de junio en el departamento de San Martín.

La víctima permanecía alojada en la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial de referencia para pacientes con quemaduras complejas. Su estado era extremadamente delicado desde el momento del ingreso, ya que presentaba lesiones que comprometían cerca del 60% de la superficie corporal , además de quemaduras en las vías aéreas, el torso y uno de sus brazos.

Pese al esfuerzo realizado por el equipo médico durante más de una semana, el cuadro clínico evolucionó de manera desfavorable y en la tarde del miércoles se confirmó su fallecimiento.

El incendio se produjo en una vivienda ubicada sobre calle Tomás Guido al 500, en la ciudad de San Martín . El hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias, lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos policiales y personal de asistencia.

Al arribar al lugar, los rescatistas constataron que dos personas mayores de edad habían logrado sacar del interior de la vivienda a la mujer, que presentaba gravísimas quemaduras. En tanto, un hombre debió ser evacuado por la parte posterior del inmueble.

Ante la magnitud de las lesiones y el riesgo que implicaba el traslado por vía terrestre, las autoridades activaron un operativo sanitario aéreo. despegó hacia San Martín para trasladar de urgencia a la paciente hasta el Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada bajo atención especializada.

Otras personas lesionadas

En el mismo episodio también resultaron con lesiones leves el marido de la mujer y el hijo de ambos, quienes sufrieron quemaduras en el cabello y no requirieron una atención médica de la complejidad que demandó la mujer.

Desde el momento del siniestro, el estado de la víctima fue considerado crítico debido a la extensión y profundidad de las quemaduras, por lo que permaneció internada con pronóstico reservado durante diez días.

La investigación continúa

Mientras familiares y allegados atraviesan el dolor por el fallecimiento, la investigación para determinar cómo se originó el incendio continúa en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

Hasta el momento no trascendieron las causas que provocaron el fuego y las pericias realizadas en la vivienda serán determinantes para establecer el origen del siniestro que terminó con la vida de la mujer.