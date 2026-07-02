Encontraron sana y salva a Micaela, la mujer que llevaba dos días desaparecida en Las Heras

El Ministerio Público Fiscal informó que la mujer de 32 años fue hallada en buen estado de salud y que no fue víctima de ningún delito. Solicitan retirar de circulación su fotografía y datos personales.

El Ministerio Público Fiscal informó este miércoles que fue encontrada Micaela Belén Mescolotto, de 32 años, quien era intensamente buscada desde el pasado martes 30 de junio, cuando fue vista por última vez al retirarse de su domicilio ubicado en calle Molinero Tejeda, en Las Heras.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, la mujer se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.

Tras confirmar su aparición, las autoridades agradecieron la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad en la difusión del pedido de paradero.