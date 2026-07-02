2 de julio de 2026 - 13:33

Encontraron sana y salva a Micaela, la mujer que llevaba dos días desaparecida en Las Heras

El Ministerio Público Fiscal informó que la mujer de 32 años fue hallada en buen estado de salud y que no fue víctima de ningún delito. Solicitan retirar de circulación su fotografía y datos personales.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Ministerio Público Fiscal informó este miércoles que fue encontrada Micaela Belén Mescolotto, de 32 años, quien era intensamente buscada desde el pasado martes 30 de junio, cuando fue vista por última vez al retirarse de su domicilio ubicado en calle Molinero Tejeda, en Las Heras.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, la mujer se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.

Tras confirmar su aparición, las autoridades agradecieron la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad en la difusión del pedido de paradero.

Asimismo, solicitaron dejar sin efecto todas las publicaciones que contengan sus datos personales y su fotografía, con el fin de resguardar su privacidad.

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