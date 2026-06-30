El reconocido músico del rock nacional, Daniel Melingo, falleció este martes a los 68 años. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se encontraba con cuidados paliativos, luego de cuatro décadas de trayectoria.
El próximo 21 de septiembre, iba a presentar en el Teatro Coliseo el lanzamiento de su nuevo álbum "Tangos Bajos" y la parte del Vol 1 de la banda sonora del documental del mismo, dónde participarían grandes artistas.
Los inicios de Daniel Melingo
Melingo alcanzó la fama en la década de 1980 como integrante de las bandas de rock Los Abuelos de la Nada y Los Twist. En esos grupos, participó de canciones que se convirtieron en clásicos, como "Chalamán", "Hulla Hulla" y "Cleopatra (la reina del twist)". Además, integró la banda de Charly García durante la etapa del histórico álbum "Piano Bar".
Daniel Melingo: el que busca, encuentra
Murió el cantante Daniel Melingo a los 68 años
También, compartió formación con músicos como Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica, hechos que lo hicieron parte de una de las etapas más emblemáticas del rock argentino.