El famoso músico del rock nacional fue hallado sin vida en su casa este martes. Por el momento, se desconocen las causas del deceso.

El reconocido músico del rock nacional, Daniel Melingo, falleció este martes a los 68 años. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se encontraba con cuidados paliativos, luego de cuatro décadas de trayectoria.





Según trascendió, el artista fue encontrado sin vida en el interior de su casa por uno de sus hijos, pero por el momento se desconocen las causas de la muerte.

El próximo 21 de septiembre, iba a presentar en el Teatro Coliseo el lanzamiento de su nuevo álbum "Tangos Bajos" y la parte del Vol 1 de la banda sonora del documental del mismo, dónde participarían grandes artistas.

Los inicios de Daniel Melingo Melingo alcanzó la fama en la década de 1980 como integrante de las bandas de rock Los Abuelos de la Nada y Los Twist. En esos grupos, participó de canciones que se convirtieron en clásicos, como "Chalamán", "Hulla Hulla" y "Cleopatra (la reina del twist)". Además, integró la banda de Charly García durante la etapa del histórico álbum "Piano Bar".

Daniel Melingo: el que busca, encuentra Murió el cantante Daniel Melingo a los 68 años También, compartió formación con músicos como Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica, hechos que lo hicieron parte de una de las etapas más emblemáticas del rock argentino.





A fines de los años 90 dio un giro a su carrera y se volcó al tango, género en el que desarrolló un estilo personal, de voz grave y fuerte impronta teatral. Discos como Tangos Bajos, Santa Milonga, Maldito Tango y Linyera lo consolidaron como una de las figuras de la renovación del tango contemporáneo, con reconocimiento tanto en Argentina como en Europa. Entre otras distinciones, obtuvo un Premio Gardel y fue nominado a los Latin Grammy Awards por "Maldito Tango".