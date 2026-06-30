Un concierto inédito: el Ópera UNCuyo presentará una versión didáctica de "Dido & Eneas"

Existe una paradoja que atraviesa a la ópera desde hace décadas. Mientras buena parte del repertorio continúa ocupando un lugar central en la historia de la música occidental, el género todavía carga con el prejuicio de ser una experiencia reservada para iniciados. Frente a esa idea, el Ópera UNCuyo (antes Opera Studio) propone una experiencia inédita en la provincia: un concierto didáctico para acercarse al género.

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Claro que ya existen conciertos didácticos, que ya forman parte del calendario anual de la Filarmónica de Mendoza y de la Sinfónica de la UNCuyo. Sin embargo, la nueva propuesta no tiene precedentes, al estar destinado exclusivamente al género operístico. Se realizará este jueves 2 de julio, a las 19, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo. Las entradas tienen un valor general de $10.000 y de $6.000 para jubilados y comunidad UNCuyo. A través de Entradaweb.com o en boletería dela Nave. Las escuelas que deseen asistir, pueden escribir a [email protected] para coordinar entradas gratuitas

Bajo el título de "Didáctico y Eneástico", el concierto gira en torno a fragmentos de " Dido & Aeneas ", la breve ópera de Henry Purcell, una obra que, con apenas una hora de duración, condensa buena parte del poder expresivo que hizo de la ópera un catalizador de emociones durante siglos.

Para esta versión mendocina, el elenco estará integrado por Amalia Hebe Villalba como Dido; Salvador Romano interpretará a Eneas; Luciana Orellana Lanús será Belinda; Micaela Cancino asumirá los roles del Espíritu y la Primera Bruja; Soledad Raiteri interpretará a la Segunda Dama y la Segunda Bruja; Rocío Ocaranza Ambi dará vida a la Hechicera; Federico Anzorena será el Marinero, mientras que Guadalupe Guiñazú completará el elenco como integrante del ensamble, formado por varios de ellos. La dirección está a cargo de Gabriel Sánchez, también a cargo del Ópera UNCuyo.

La interpretación en vivo estará acompañada por una mirada pedagógica destinada a que cualquier espectador (con o sin experiencia previa en la lírica) pueda reconocer los elementos dramáticos y musicales, desde el aria hasta el estilo musical (en este caso, el barroco).

Estrenada hacia 1689, "Dido & Aeneas" relata el encuentro entre la reina de Cartago y el héroe troyano Eneas. La historia, tomada de "La Eneida" de Virgilio, atraviesa temas que siguen resultando familiares: el amor, el deber, la traición y la pérdida.

La partitura de Purcell combina una extraordinaria economía de recursos con una intensidad emocional que alcanza uno de sus momentos más célebres en el lamento final de Dido, considerado una de las páginas más conmovedoras de toda la historia de la ópera: "When I am laid in earth".

Diez años formando artistas en la ópera

Creado en 2016, Ópera UNCUYO nació como un programa de entrenamiento preprofesional para estudiantes de canto y cantantes vinculados a la Secretaría de Extensión de la UNCUYO. Su objetivo consiste en complementar la formación académica mediante experiencias concretas de producción escénica, permitiendo a los participantes conocer los aspectos técnicos, interpretativos y organizativos que forman parte del mundo de la lírica.

El proyecto también funciona como un espacio interdisciplinario donde confluyen escenógrafos, bailarines, actores, músicos, artistas visuales, directores corales y docentes, generando un ámbito de producción artística que trasciende la formación estrictamente vocal.