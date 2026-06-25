Excandidata de la UNCuyo renunció al gabinete de Lo Presti, a tres meses de haber asumido en Las Heras

En el mundillo político que rodea a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) siguen ocurriendo novedades, tras el triunfo de Adriana García (Encuentro Plural) , la rectora identificada con el peronismo que destronó al radicalismo de la Casa de Estudios. Este jueves se oficializó la salida de la Municipalidad de Las Heras de Jimena Estrella , excandidata a vicerrectora de la lista "Trayectoria y Renovación " que encabezó Ismael Farrando.

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Lo curioso es que la funcionaria había asumido como secretaria de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica en abril pasado y en menos de tres meses de función, le presentó su renuncia al intendente Francisco Lo Presti.

La salida de Estrella quedó formalizada mediante el decreto municipal 758/2026, firmado este jueves por el jefe comunal, en el que se acepta su renuncia con efecto desde el 24 de junio.

En el mismo instrumento se dispuso que el secretario de Hacienda, Alejandro Gallego , quede a cargo interinamente de la dependencia hasta que se defina un reemplazante.

Estrella se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica , cargo para el que había sido designada mediante el decreto 390/2026 con vigencia desde el 1 de abril. De esta manera, su paso por la gestión lasherina se extendió por menos de tres meses.

Su nombre había cobrado relevancia política semanas antes de asumir en el municipio, cuando fue presentada como compañera de fórmula del decano de Ciencias Agrarias, Ismael Ferrando, en la disputa por el rectorado de la UNCuyo. Estrella es profesora adjunta en esa facultad, de hecho.

Jimena Estrella Jimena Estrella e Ismael Farrando, fueron candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, repectivamente por "Trayectoria y Renovación". Foto: Gentileza.

La postulación llamó la atención porque coincidió con su desembarco en el gabinete de Lo Presti. En ese momento, Estrella aseguró que ambas actividades eran compatibles y que podía desarrollar simultáneamente sus funciones en el municipio y la campaña electoral universitaria.

La fórmula integrada por Farrando y Estrella finalmente no logró imponerse en las elecciones y luego le brindó su apoyo a Gabriel Fidel (Interclaustro), que finalmente perdió el balotaje frente a García el pasado martes.

En contacto con Los Andes, Estrella se limitó a decir que su decisión de abandonar la gestión municipal responde "simplemente a motivos personales" y descartó que exista una relación directa entre su salida de la comuna y el resultado de las recientes elecciones universitarias.

Desde la Municipalidad de Las Heras también buscaron despejar especulaciones. Fuentes de la comuna señalaron que lamentan la salida de la funcionaria, ya que la consideraban una integrante valiosa del equipo de gobierno, pese al breve tiempo que permaneció al frente de la secretaría.

La vacante se produce en una de las áreas vinculadas a la promoción de inversiones, innovación y desarrollo económico del municipio, una cartera que forma parte de la estructura creada por Lo Presti para impulsar proyectos productivos y tecnológicos en el departamento.

Por ahora, el Ejecutivo municipal resolvió que Gallego quede al frente de la dependencia de manera transitoria mientras se define quién ocupará de forma permanente la Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica.

La renuncia de Jimena Estrella a la Municipalidad de Las Heras