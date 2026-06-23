"Tosca" en el teatro Independencia: la famosa ópera de Puccini se presenta en una versión semi-escenificada

"Vissi d'arte, vissi d'amore" (" Viví para el arte, viví para el amor") canta en su famosa aria Floria Tosca. La larga melodía eriza la piel y llega al corazón. No solo porque haya salido de la vena de Giacomo Puccini , un gran traductor musical de las pasiones humanas, sino porque está presente en el imaginario cultural de todos nosotros: la canta Angelina Jolie en el climax de "Maria", la biopic de Maria Callas, pero también Rosalía (quien se la aprendió para entrar en clima para su último viaje místico, "LUX").

"Tosca" , la ópera de la que proviene este fragmento y otros igual de famosos (como "E lucevan le stelle"), es una pieza enorme, difícil y volcánica. Se verá en una versión reducida, y concertada por la maestra Alicia Pouzo, este viernes 26 de junio en el teatro Independencia, con entradas en boletería y EntradaWeb . Son exactamente 20 años desde que se vio por última vez esta obra en Mendoza.

Esta vez, se trata de una ambiciosa producción independiente que reúne a la Orquesta de Ópera Mendoza, formada "ad hoc", el Coral Bonarda y un elenco de voces nacionales de primer nivel: la soprano Marina Torres como Floria Tosca, el tenor mendocino (radicado en Italia) Ricardo Mirabelli como Mario Cavaradossi y el barítono de sólida trayectoria Omar Carrión como el Barón Scarpia.

La invitación puede servir para que muchos tengan una aproximación al maravilloso universo de la ópera. En Mendoza, este género no ha gozado de buena salud: pese al trabajo sostenido del Opera Studio de la UNCuyo, luego de la pandemia el Estado se retiró por completo del empeño de producir un espectáculo anual e instalarlo en el calendario. Así, todo queda en el arduo trabajo autogestivo, como en este caso.

Pouzo nos comenta que ella fue convocada por Mirabelli, quien empezó a armar el proyecto con la idea de hacer una versión reducida en formato de concierto o semi-stage. La directora, oriunda de La Plata pero radicada en nuestra provincia, evaluó la partitura y siguieron para adelante.

Formada y especializada en repertorio lírico, Pouzo destacó además su vínculo con Puccini y la importancia de volver a montar este tipo de producciones en la provincia. “He hecho mucho Puccini y me encanta, así que cuando me vino con la propuesta estaba recontra contenta, porque hace mucho tiempo que no se hace ópera acá”, afirmó entusiasmada quien también fuera la directora de la Orquesta Académica de Mendoza.

image El tenor Ricardo Mirabelli interpretará a Cavaradossi.

En ese sentido, subrayó el potencial artístico de Mendoza para sostener producciones de este tipo: “Es una lástima, porque están los recursos. Siempre hacer una ópera es difícil, es caro y requiere mucho armado, pero en Mendoza hay recursos y hay público. Recuerdo las últimas veces que se hizo ópera escenificada acá y siempre se llena, porque como no se hace mucho, la gente quiere venir a ver de qué se trata". Y, en este caso, se trata de una obra única en el repertorio.

La tragedia absoluta pucciniana

"Tosca" transcurre en la ciudad de Roma en junio de 1800, en un contexto de persecución política tras las guerras napoleónicas. La protagonista es Floria Tosca, una célebre cantante de ópera enamorada del pintor Mario Cavaradossi, quien ayuda a escapar a un preso político. El jefe de la policía, el despiadado Barón Scarpia, descubre la situación y utiliza los celos de Tosca para capturar a Cavaradossi.

image Marina Torres interpretará a la protagonista de la ópera.

Scarpia ordena torturar al pintor y luego propone un pacto cruel: salvará su vida si Tosca accede a entregarse a él. Desesperada, ella aparenta aceptar, pero antes de que Scarpia pueda cumplir su objetivo lo apuñala y lo mata. Aunque Scarpia promete un fusilamiento simulado para Cavaradossi, en realidad ordena una ejecución real. Cuando Tosca descubre el engaño y comprende que su amado ha muerto, decide arrojarse desde lo alto del Castel Sant'Angelo antes de ser capturada. La ópera concluye con una de las tragedias más impactantes del repertorio lírico: los tres protagonistas mueren, víctimas del abuso de poder, la pasión y la traición.

Estrenada a comienzos de 1900, se inscribe en el movimiento verista italiano, donde la música se dispone de forma tal que sea lo más realista posible.

En nuestra provincia, "Tosca" es una de las pocas óperas escenificadas que se han hecho en las últimas décadas. Hay que remontarse al 2006, hace 20 años atrás, para recordar la memorable producción a cargo de la UNCuyo en el teatro Mendoza, con David Handel dirigiendo la Sinfónica y Mónica Ferracani en el papel principal. Ahora, la puesta se articula en torno a una reducción instrumental pensada especialmente para este formato. Según anticipó Pouzo, habrá cuerdas, maderas, metales, percusión y dos pianos, con una semi-escenificación.

Uno de los rasgos distintivos de esta producción es la decisión de ubicar a todos los intérpretes en el escenario, sin abrir el foso orquestal. “Vamos a estar todos arriba del escenario, no va a haber gente en el foso”, explicó Pouzo, y agregó que la disposición escénica está siendo cuidadosamente organizada por las dimensiones del piano de cola y la presencia simultánea del coro, la orquesta y los solistas.

"La verdad es que es un gran proyecto", dice la directora, pero también llama a que los artistas mendocinos sigan el camino: " Estoy muy agradecida de que me hayan convocado, y me parece muy valiente por parte de Ricardo y de quienes se animaron a llevarlo adelante, porque es todo un desafío, pero también abre puertas para que se siga haciendo. Esto es algo que muchas veces he visto en Mendoza: de repente hace falta que alguien tenga una idea, que crea que un proyecto es posible, y lo haga. Después, otros ven que se puede y lo replican. En la cultura, cuando alguien se anima y detrás viene otro grupo, se empiezan a abrir puertas, y eso es algo que a mí me alegra mucho y que deseo que suceda con la ópera".