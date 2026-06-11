El legado de Michael Jackson llega en formato sinfónico al Teatro Independencia

Con la dirección de Martín Vega y la participación solista de Matías Guembe, la Orquesta Pianoforte ofrecerá un concierto inmersivo que fusiona los grandes éxitos del Rey del Pop con la música clásica.

El Teatro Independencia, ubicado en Chile 1184 de la Ciudad de Mendoza, será el escenario del espectáculo Michael Jackson sinfónico. El concierto se llevará a cabo el domingo 14 a las 21, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.com.

La propuesta se presenta como una experiencia inmersiva que fusiona lo clásico y lo pop con el objetivo de celebrar el legado de una de las mayores leyendas de la música mundial, reviviendo sus grandes éxitos en una versión sinfónica que incluirá, además, participaciones corales especiales.

La interpretación estará a cargo de la Orquesta Pianoforte, una agrupación sinfónica profesional con sede en Mendoza integrada por destacados músicos locales. Seleccionados por su excelencia y versatilidad, sus miembros abordan tanto el repertorio académico como propuestas que combinan la música sinfónica con géneros populares. Impulsada por la Fundación Pianoforte, bajo la producción de Camila Tula Egea y Dana Panassiti, la orquesta se destaca por una programación innovadora orientada a acercar la música orquestal a nuevos públicos y ampliar la escena cultural regional.

Desde su debut en el mismo Teatro Independencia, la agrupación se consolidó como una de las propuestas más dinámicas de la provincia a través de producciones que integran música, concepto y puesta en escena.

Un director invitado y un cantante talentoso para Michael Jackson sinfónico Para esta ocasión, la gala contará con la conducción del director invitado Martín Vega. El músico argentino, quien es además compositor y multiinstrumentista, inició su formación a los 6 años en el CEM Manuel de Falla y se instruyó en la UNC, el Instituto Zípoli, la Escuela Navarro Lara y la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Vega posee trayectoria al frente de orquestas y bandas en Argentina, Chile y Perú, y fue director artístico de la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica de Villa Carlos Paz entre 2012 y 2019. Actualmente, se desempeña como director de Pro Bandas Latinoamérica Argentina y es fundador del Instituto de Formación Musical Integral Leonard Bernstein.