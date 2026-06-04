La Orquesta Sinfónica de la UNCuyo prepara una gala lírica con lo mejor de la ópera italiana

La ópera italiana del siglo XIX protagoniza el nuevo programa de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, con cantantes invitados. La cita es este sábado.

Una de las tradiciones musicales más ricas del mundo será la estrella del próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo dedicado exclusivamente al encanto del género operístico. La velada propone un recorrido cronológico y emocional por el siglo XIX italiano.

La primera parte del programa estará dedicada al bel canto con la icónica y enérgica Obertura de "Guillermo Tell" de Rossini, la mística y espiritual "Casta diva", de la ópera "Norma" de Bellini y la conmovedora melancolía de "Una furtiva lagrima" de "El elixir de amor" de Donizetti.

La segunda mitad de la noche rendirá tributo al genio de Giuseppe Verdi. A través de oberturas magistrales y arias de profunda intensidad dramática como "Un baile de máscaras" e "Il Trovatore", el vibrante sonido orquestal de la obertura de "Nabucco", y un espectacular cierre dedicado a "Rigoletto", que incluirá la célebre "La donna è mobile" y el magistral cuarteto final "Bella figlia dell'amore" .

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Para dar vida a estas complejas partituras la Sinfónica contará con la destacada participación de los solistas líricos Mariana Rodriguez Rial, soprano; Romina de La Vega, mezzosoprano; Adrián Gatica, tenor y Leonardo Bertani, barítono.