Un concierto para ir agendando: la Camerata Bariloche tocará en el teatro Mendoza

Un concierto imperdible llega a Mendoza. La Camerata Bariloche se presentará en la provincia el próximo 2 de octubre a las 22 horas en el Teatro Mendoza , en el marco de su gira 2026 “Clásico de los clásicos”, una propuesta que reúne algunas de las obras más emblemáticas de la música universal.

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Las entradas se encuentran a la venta en Tuentrada.com y Maxi Mall (Ciudad).

Con casi seis décadas de trayectoria, la Camerata Bariloche es uno de los conjuntos de música de cámara más prestigiosos de América Latina. Fundada en 1967, la agrupación ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, consolidando un estilo propio que combina excelencia técnica, sensibilidad interpretativa y una profunda conexión con el público.

Bajo la dirección de Freddy Varela Montero , el concierto propone un recorrido por compositores fundamentales como Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky y Piazzolla, en un repertorio que equilibra tradición y emoción, y que refleja el espíritu de la Camerata: acercar la música clásica a nuevas audiencias sin perder profundidad ni calidad artística.

A lo largo de su historia, la Camerata ha realizado más de 2.500 conciertos y giras internacionales en más de 30 países, además de recibir importantes reconocimientos como el Premio Konex de Platino, consolidando su lugar como referente indiscutido de la música académica argentina.

Fiel a su esencia, el conjunto propone en cada presentación una experiencia única: un concierto pensado para emocionar, donde la cercanía con el público y la intensidad interpretativa convierten cada obra en un momento inolvidable.

La cita en Mendoza será una oportunidad imperdible para disfrutar en vivo de una de las formaciones más emblemáticas del país, en una noche que promete ser un verdadero viaje por los grandes clásicos de todos los tiempos.