Visita ilustre: el virtuoso del piano ruso Evgeni Mikhailov dará dos conciertos este fin de semana en Mendoza

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo (OSUNCuyo), bajo la batuta del colombiano Jorge Mario Uribe, recibe una de esas visitas que los melómanos recordarán por mucho tiempo y, sin dudas, de las más importantes del año: el pianista ruso Evgeni Mikhailov llega a Mendoza con el propósito de estar al frente de dos fechas.

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Mikhailov, formado en la rigurosa escuela rusa y laureado en concursos internacionales, ha construido una carrera inquebrantable. Su paso por escenarios como el Carnegie Hall (Nueva York) o la Filarmónica de Berlín son indicios de su proyección internacional.

La primera fecha es el concierto de este viernes 24 de abril, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo, que propone un arco dramático que comienza en el siglo XIX y desemboca en el XX. La apertura, con un fragmento de "Mi patria" de Bedich Smetana, el fundador del nacionalismo musical checo, será una introducción de fuerte emotividad y color orquestal, para adentrarse en la joya de la noche: el popular Concierto para piano N° 2 de Sergei Rachmaninoff.

Pocas obras en el repertorio romántico tardío condensan con tanta eficacia la tensión entre virtuosismo y melodía. Mikhailov, heredero de una tradición pianística que privilegia tanto la arquitectura como el lirismo, sorteará los desafíos técnicos pero también pondrá tesón en sus famosas secuencias: especialmente, el segundo movimiento, con su largos "ostinati" que nos hacen contener el aliento. El cierre con la suite de "El amor de las tres naranjas" de Sergei Prokofiev será una conclusión llena de brillo, matices y piruetas.

Pero la visita de Mikhailov no se agota en el marco sinfónico. El sábado 25, en el mismo espacio, el pianista ofrecerá un recital que desplaza la experiencia hacia una escala más íntima. El programa elegido es un puñado de piezas que, más que exhibición, nos dan un golpe de efecto. Una suerte de "highlights" pianísticos. Pues, ¿cuántas veces se puede escuchar en vivo, y por un magistral intérprete, la megapopular sonata "Claro de Luna" de Beethoven? Es apenas el inicio del recital, que seguirá con las "Canciones sin palabras" y el "Rondo capriccioso" de Felix Mendelssohn.

La inclusión con la suite "Peer Gynt" de Edvard Grieg —en arreglo pianístico— introduce un elemento narrativo que conecta con el espíritu evocativo de Smetana, mientras que "Cuadros de una exposición" de Modest Mussorgsky cierra el programa con una obra que pareciera convertir el piano, por su versatilidad y densidad, en una orquesta imaginaria.

Las entradas del concierto

Las entradas para cada noche tendrán un valor de $15000 general y $12000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as.

Además, se podrá acceder a un abono especial para disfrutar de ambos conciertos cuyo valor será de $25000 general y $20000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as.

Tanto las entradas como el bono se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. También se pueden comprar personalmente en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 22h.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.