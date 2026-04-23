Llegó a HBO Max una película basada en una novela argentina y actuada por su propia escritora

HBO Max sumó una película argentina que se destaca por su trama intensa y el abordaje de la comunidad trans desde un entorno visceral. El filme, que dura casi dos horas, es protagonizado por la escritora de la novela que lo inspira.

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“Tesis sobre una domesticación” es la película basada en la novela de Camila Sosa Villada. Dirigida por Javier van de Couter, la producción combina drama e introspección en una propuesta que cruza lo personal con lo social.

Esta coproducción entre Argentina y México reúne un elenco que incluye a Alfonso Herrera, Carlos Cano, Adriana Ferrer y Susana Varela , acompañando a Sosa Villada en una historia que evita los lugares comunes.

La trama sigue a una actriz reconocida que decide casarse con un abogado mexicano . Juntos inician el proceso de adopción de un niño de seis años con VIH , en la búsqueda de construir una familia.

"Tesis sobre una domesticación", la película argentina que llegó a HBO Max.

"Tesis sobre una domesticación", la película argentina que llegó a Netflix.

A partir de esa decisión, la película se adentra en los vínculos, las expectativas y las tensiones que surgen cuando la vida personal se enfrenta a estructuras sociales que muchas veces no contemplan estas realidades.

Embed - Tesis sobre una domesticación | Teaser (2024)

En paralelo, el relato propone un regreso al origen. La protagonista vuelve a su pueblo natal, donde se reencuentra con su historia, sus afectos y su identidad desde una nueva perspectiva.

Ese cruce entre pasado y presente funciona como eje emocional de la película, que pone en diálogo la vida pública de la protagonista con su recorrido íntimo.

Una adaptación con mirada propia

"Tesis sobre una domesticación" de Camila Sosa Villada. "Tesis sobre una domesticación" de Camila Sosa Villada. gentileza

La historia toma como base la novela publicada en 2019, pero construye un lenguaje propio desde lo audiovisual. Camila tiene una obra literaria, entre lo más conocido "Las Malas" y "Soy una tonta por quererte", en la que su éxito recae en una balanceada mezcla de lo autobiográfico con lo ficcional, lo poético con lo crudo y el realismo mágico.