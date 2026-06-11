HBO Max mostró las primeras fotos de su nueva serie de época con una de las cantantes latinas más famosas

La producción contará con diez episodios y seguirá la historia de una de las mujeres más importantes de México.

HBO Max mostró las primeras imágenes de la nueva serie de época con Belinda

Vestidos inspirados en la realeza europea, escenarios históricos y una transformación física para Belinda. Así fue el adelanto que HBO Max compartió de una de sus producciones más ambiciosas, basada en una de las figuras más importantes del siglo XIX en México.

La serie se llama "Carlota" y tendrá a Belinda como protagonista en el papel de Carlota de Habsburgo, la primera y única emperatriz del Segundo Imperio Mexicano. La plataforma difundió las primeras imágenes oficiales luego de finalizar el rodaje en España, México y Colombia.

HBO Max mostró las primeras imágenes de la nueva serie de época con Belinda HBO Max mostró las primeras imágenes de la nueva serie de época con Belinda gentileza Las fotografías muestran a Belinda completamente caracterizada con vestidos de época, peinados y maquillaje inspirados en la realeza europea, además de algunos de los escenarios utilizados durante las grabaciones. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: "El rodaje terminó, pero la historia de Carlota apenas comienza".

HBO Max mostró las primeras imágenes de la nueva serie de época con Belinda HBO Max mostró las primeras imágenes de la nueva serie de época con Belinda gentileza De qué trata "Carlota", la nueva serie de HBO Max La producción, desarrollada por Sony Pictures Television, estará compuesta por diez episodios de aproximadamente 45 minutos y narrará la historia de María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo y Orleans, conocida históricamente como Carlota de Habsburgo.

La ficción buscará mostrar su vida más allá de su matrimonio con Maximiliano de Habsburgo, profundizando en sus conflictos personales, las tensiones políticas y culturales de la época y el complejo contexto que atravesó México durante el Segundo Imperio Mexicano.