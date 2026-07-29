La carrera del actor estadounidense Jared Leto ("Dallas Buyers Club", "Requiem for a Dream", "Morbius") atraviesa uno de sus momentos más oscuros tras la difusión de un explosivo documental de la BBC que reúne los crudos testimonios de cuatro mujeres, quienes lo acusan de haber incurrido en conductas sexuales delictivas y abusos cuando ellas eran adolescentes.

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Los relatos expuestos en la producción audiovisual "Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood" detallan episodios de extrema gravedad.

Una de las víctimas afirmó haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando apenas tenía 17 años .

En un testimonio similar, otra de las mujeres declaró que la estrella de Hollywood y vocalista de 30 Seconds to Mars la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años, en una situación donde, de forma inesperada, quedó a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer describió haber mantenido relaciones sexuales con el artista cuando tenía 17 años en el estado de California, un hecho que se clasificaría penalmente como "violación estatutaria", debido a que la edad de consentimiento en dicha jurisdicción es de 18 años.

Cuatro mujeres acusaron a Jared Leto de abuso sexual cuando eran adolescentes

Según las declaraciones presentadas, el propio Leto habría restado importancia a las conversaciones sobre los límites de edad legal.

La cuarta denunciante expuso haber sido víctima de manipulación emocional y abuso de poder por parte de la celebridad. La joven señaló que Leto aprovechó su estatus para realizarle repetidas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años, sugiriéndole en al menos una oportunidad tener relaciones sexuales.

Un dato clave que respalda esta acusación es que la BBC tuvo acceso a un acuerdo de confidencialidad que le fue enviado posteriormente a la joven para evitar que hablara públicamente sobre su vínculo con el actor, documento que ella se negó rotundamente a firmar.

A estas denuncias principales se suman los testimonios de otras cuatro mujeres que afirmaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas y de contenido sexual explícito por parte del músico cuando eran más jóvenes.

Ya en 2025, la revista estadounidense Air Mail había publicado una investigación donde nueve mujeres denunciaron al artista Jared Leto por interacciones inadecuadas y acoso cometidos cuando tenían entre 16 y 18 años. Entre las figuras que alzaron la voz en ese reportaje se encuentra la DJ Allie Teilz, quien relató haber sufrido agresiones por parte del músico cuando aún era menor de edad.