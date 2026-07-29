29 de julio de 2026 - 10:11

Murió en un choque el músico Glen Hansard, protagonista de "Once" y ganador del Óscar

El cantautor irlandés tenía 56 años. Se destacó como líder del grupo The Frames y como uno de los mejores músicos de su país. Había alcanzado la fama mundial tras la película dirigida por John Carney.

Glen Hansard junto a Markéta Irglová en Once (2007)

Glen Hansard junto a Markéta Irglová en "Once" (2007)

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El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

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Gentileza / The Irish Times
Glen Hansard saltó a la fama por The Commitments (1991)

Glen Hansard saltó a la fama por "The Commitments" (1991)

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Glen Hansard junto a Markéta Irglová cuando ganaron el Óscar por Falling Slowly, la canción de la película Once (2007)

Glen Hansard junto a Markéta Irglová cuando ganaron el Óscar por "Falling Slowly", la canción de la película "Once" (2007)

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Michael Caulfield / WireImage
El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

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Getty
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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El cantautor, guitarrista y actor estrelló su moto en una ruta del suroeste de Dublín la pasada madrugada y, aunque "recibió atención médica en el lugar del accidente, falleció poco después", confirmó en un comunicado la Policía irlandesa (Garda).

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

"La familia de Glen está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles", agregó su representante.

Hansard, muy popular y querido en Irlanda, se dio a conocer en la cinta "The Commitments" (1991), dirigida por Alan Parker y ambientada en el barrio obrero de Dublín, donde un grupo de jóvenes forman una banda con el sueño de convertirse en estrellas del soul.

Hansard interpretaba al guitarrista de los Commitments, trabajo que compaginaba con su faceta de músico callejero, una actividad que, pese a la fama, siguió desarrollando, por lo que no era raro verle actuar con amigos en alguna esquina de la capital irlandesa.

Glen Hansard saltó a la fama por "The Commitments" (1991)

Glen Hansard saltó a la fama por "The Commitments" (1991)

Aquel éxito, elevó el perfil de su grupo The Frames, formado en la pasada década de los 80 y con mucho tirón en Irlanda y el Reino Unido, si bien el salto a la escena internacional lo dio con el tema "Falling Slowly".

Lo compuso con la checa Markéta Irglová, su compañera en el dúo Swell Season, para la aplaudida película "Once" (2007), del director John Carney, que ambos protagonizaron, y el tema ganó en 2008 el Óscar a la mejor canción original.

Glen Hansard junto a Markéta Irglová cuando ganaron el Óscar por "Falling Slowly", la canción de la película "Once" (2007)

Glen Hansard junto a Markéta Irglová cuando ganaron el Óscar por "Falling Slowly", la canción de la película "Once" (2007)

Hansard estaba casado y tenía un hijo con la poetisa islandesa Maire Saaritsa, por lo que dividía su tiempo entre Kildare, al sur de Dublín, y el país nórdico.

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

Nunca renegó de sus humildes orígenes en el barrio de Ballymun, uno de los más deprimidos de la capital, y de hecho colaboraba habitualmente en diferentes campañas sociales.

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