Murió en un choque el músico Glen Hansard, protagonista de "Once" y ganador del Óscar

El cantante y actor irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar a la mejor canción original por "Falling Slowly" y protagonista de la película "Once" (2007), murió a los 56 años de edad tras sufrir un accidente de motocicleta, según informaron este miércoles sus representantes.

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El cantautor, guitarrista y actor estrelló su moto en una ruta del suroeste de Dublín la pasada madrugada y, aunque "recibió atención médica en el lugar del accidente, falleció poco después", confirmó en un comunicado la Policía irlandesa (Garda).

"La familia de Glen está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles", agregó su representante.

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto

Hansard, muy popular y querido en Irlanda, se dio a conocer en la cinta "The Commitments" (1991) , dirigida por Alan Parker y ambientada en el barrio obrero de Dublín, donde un grupo de jóvenes forman una banda con el sueño de convertirse en estrellas del soul.

Hansard interpretaba al guitarrista de los Commitments, trabajo que compaginaba con su faceta de músico callejero, una actividad que, pese a la fama, siguió desarrollando, por lo que no era raro verle actuar con amigos en alguna esquina de la capital irlandesa.

Glen Hansard saltó a la fama por "The Commitments" (1991)

Aquel éxito, elevó el perfil de su grupo The Frames, formado en la pasada década de los 80 y con mucho tirón en Irlanda y el Reino Unido, si bien el salto a la escena internacional lo dio con el tema "Falling Slowly".

Lo compuso con la checa Markéta Irglová, su compañera en el dúo Swell Season, para la aplaudida película "Once" (2007), del director John Carney, que ambos protagonizaron, y el tema ganó en 2008 el Óscar a la mejor canción original.

Glen Hansard junto a Markéta Irglová cuando ganaron el Óscar por "Falling Slowly", la canción de la película "Once" (2007) Michael Caulfield / WireImage

Hansard estaba casado y tenía un hijo con la poetisa islandesa Maire Saaritsa, por lo que dividía su tiempo entre Kildare, al sur de Dublín, y el país nórdico.

El artista irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras chocar con su moto Getty

Nunca renegó de sus humildes orígenes en el barrio de Ballymun, uno de los más deprimidos de la capital, y de hecho colaboraba habitualmente en diferentes campañas sociales.