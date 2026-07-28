Borges: sobre las 1.253 veces que comió en casa de Bioy o cómo documentar su vida en 330 minutos

.“Come en casa Borges”. La frase, como un inagotable mantra, se repite 1.253 veces en uno de los libros más geniales, polémicos y menos leídos de la literatura argentina: Borges, de Adolfo Bioy Casares , o simplemente " el Borges de Bioy", como se lo suele llamar.

Durante 42 años —entre 1947 y 1989 — el autor de El Aleph fue un invitado habitual en la casa de Bioy y su mujer, Silvina Ocampo . Tras los postres y sin que lo supiera su amigo, Bioy anotaba a mano las conversaciones que ambos mantenían en su diario personal. Finalmente, el tiempo y las palabras conformaron un grueso volumen de 1700 páginas en las que se habla de literatura, escritores, chismes y otros asuntos de interés. Muchísimas entradas comienzan con el ya clásico “come en casa Borges”.

El camino editorial de la obra es bastante particular: la primera edición es de 2006 y, tras agotarse, algunas costumbres argentinas — la tendencia a idolatrar y la especulación del mercado, por ejemplo— transformaron a los pocos volúmenes que se pueden conseguir hoy por internet en un objeto valuado en $1.300.000 .

Ese es el precio de la edición conocida como Maior que Destino publicó hace 20 años, al cuidado de Daniel Martino , quien trabajó en la edición junto al autor de La invención de Morel, previo a su muerte, ocurrida el 8 de marzo de 1999.

En 2011 se publicó la versión conocida como minor , de unas 700 páginas, que no por ello deja de tener su recortado encanto, ya que tampoco se consigue en el mercado.

Por estos días, Emecé, uno de los sellos del grupo español Planeta, anunció que en setiembre volverá a publicar Borges en una versión íntegra; esta vez en dos tomos que aparecerán simultáneamente, siempre al cuidado de Daniel Martino. Como novedad, la publicación incluirá un índice analítico actualizado que no se incluía en las ediciones anteriores y que sólo se conseguía en un trajinado PDF.

Desconocido por el propio Borges, inclasificable, crítico y trivial, chismoso y pedante, revelador, humano o demasiado humano, cotidiano e indiscreto, culto, erudito y profundamente humorístico por irónico, Borges, el libro de Bioy, es un diario, una memoria y un ensayo literario; y, sin duda, una de las obras más brillantes que ha dado la literatura argentina y que, dada su historia editorial y los personajes que aparecen, tiene hoy un aura de libro secreto y maldito.

Tal vez una de las muchas genialidades del diario es que el lector que vaya a buscar una especie de Vida de Samuel Johnson por James Boswell —obra citada como influencia— termine encontrando una suerte de remedo del genial Bouvard y Pécuchet de Flaubert. O al revés: todo puede pasar con este diario.

Edición minor de Borges, de Adolfo Bioy Casares.

Internarse en su lectura es preguntarse si en verdad Bioy Casares realizaba una transcripción literal (o “más o menos” literal) de las tertulias —cientos de entradas están conformadas por opiniones de Borges seguidas por comentarios de Bioy— o bien si el tono de Borges era realmente el hablado por el autor de Ficciones o bien una invención de Bioy.

Pura realidad o en parte ficción, el Borges de Bioy es un clásico inagotable que, según se comenta ya en las redes, podría traer novedades sobre hombres y mujeres que murieron en estos últimos 20 años y cuyos nombres, originalmente, se habían omitido.

La nueva edición en dos tomos del Borges, de Adolfo Bioy Casares.

La vida de Borges en algo más de 5 horas

Pero la reedición del diario borgeano no es la única novedad sobre el gran autor argentino: en los últimos días se conoció que el director de cine, guionista y escritor Mariano Llinás presentará su Biografía de Jorge Luis Borges en la 83ª edición de la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de la Biennale di Venezia, que se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre.

Llinás —un director conocido por sus proyectos de largo aliento como Historias extraordinarias (4 horas) y La flor (14 horas)— presentará su nuevo largometraje, que tiene una duración de 330 minutos, en el apartado de No Ficción.

Mariano Llinás presentará en Venecia su Biografía de Jorge Luis Borges.

El director del festival, Alberto Barbera, calificó el proyecto como una “película absolutamente apasionante”, repleta de guiños literarios, geográficos y cinematográficos, señalando además que el término “biografía” se queda corto para definir la ambición y la estructura del film.

Se trata de un encargo realizado a Llinás por el Institute for Studies on Latin American Art, una fundación de Nueva York que tiene un importante archivo histórico del autor de Pierre Menard e incluso algunos manuscritos.

Tomando material de archivo, entrevistas, registros audiovisuales y el análisis de especialistas, el cineasta reconstruye la vida de Borges, desde su infancia hasta su consagración literaria, abordando los temas fundamentales del escritor y prescindiendo de actores o escenas ficcionalizadas.

Una ruidosa nueva edición

En mayo pasado generó algunas polémicas la nueva edición de las Obras completas de Jorge Luis Borges que Alfaguara, del grupo Penguin Random House, publicó para conmemorar el 40ª aniversario de la muerte del genial escritor.

La obra fue presentada en tres volúmenes: cuentos completos, ensayos completos y poesía completa, una presentación distinta a otras anteriores en las que se publicaron los libros unitarios de forma cronológica, tal como hizo con anterioridad Emecé.

Pero, tras la aparición de los tres volúmenes, el escritor Matías Serra Bradford, en una nota aparecida en Clarín, denunció que a las nuevas obras completas les faltaba medio libro: “En ninguno de estos tres tomos aparecen las primeras 50 páginas en prosa de El hacedor ”, denunció

Bioy y Ocampo, en sus libros

Días más tarde, el crítico Daniel Gigena, en La Nación, también se refirió al asunto: “Faltan los veinticuatro textos narrativos y ensayos breves de El hacedor. Los poemas del mismo libro, publicado en 1960 en Emecé, figuran en el volumen Poesía completa, entre las páginas 109 y 159 del volumen de Sudamericana”, aclaró.

Desde la editorial explicaron que las narraciones faltantes se pueden encontrar en otras ediciones que están a la venta; en tanto que María Victoria Kodama, presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y una de las cinco herederas del legado de Borges, sostuvo que los criterios editoriales del autor fueron continuados por su tía, María Kodama.