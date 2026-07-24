Esta es la mujer que fue doble de riesgo de Matt Damon en "La odisea": se llama Devyn Dalton y mide 1,37 metros

“La odisea”, el nuevo estreno de Christopher Nolan, sorprendió no solo por su trama y elenco estelar sino por el despliegue técnico. Matt Damon, uno de los protagonistas, reveló que en una de las secuencias más complejas su doble de riesgo no fue un hombre, sino la actriz y especialista canadiense Devyn Dalton. Un dato sorpresivo, la mujer mide 1,37 metros.

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Durante una entrevista en el pódcast “Happy Sad Confused”, Damon explicó que la escena de la batalla contra los lestrigones requirió un complejo trabajo de dobles de acción debido a los efectos de perspectiva utilizados por Nolan.

El actor contó que, mientras algunos especialistas superaban los dos metros de altura y otros medían menos de un metro y medio, su propia doble era una mujer. "Tenía los brazos más impresionantes que vi en mi vida", comentó entre risas.

La actriz Devyn Dalton fue la doble de riesgo de Matt Damon

Además, recordó que la conoció durante una pausa del rodaje y decidió agradecerle personalmente por el trabajo realizado . Según explicó, aunque la mayoría de los primeros planos muestran sus propios brazos, en varias tomas de acción es Dalton quien aparece enfrentándose a los gigantes que atacan a Odiseo.

Devyn Dalton nació en Vancouver, Canadá, tiene 34 años y mide 1,37 metros. Desde hace más de quince años desarrolla una carrera como actriz y especialista de riesgo, participando en producciones de gran presupuesto tanto para cine como para televisión.

Su experiencia la convirtió en una de las profesionales más solicitadas para escenas físicas complejas, especialmente en películas de acción y ciencia ficción.

La actriz Devyn Dalton fue la doble de riesgo de Matt Damon gentileza

En 2026 sumó a su currículum "La Odisea", donde trabajó como doble de Matt Damon durante la secuencia del enfrentamiento con los lestrigones, rodada en Escocia.

En qué películas trabajó Devyn Dalton

Antes de participar en la superproducción de Christopher Nolan, Dalton ya había formado parte de varios títulos reconocidos de Hollywood, entre ellos:

Thunderbolts* (The New Avengers).

Weapons (La hora de la desaparición).

The Adam Project (El proyecto Adam).

Rise of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: (R)evolución).

The Electric State (Estado eléctrico).

Scary Movie 6.

La serie School Spirits.

El mensaje de Devyn Dalton tras el rodaje de La Odisea

Tras finalizar la filmación, Dalton compartió imágenes del rodaje en sus redes sociales y recordó la experiencia de trabajar junto al equipo de Nolan en las Tierras Altas de Escocia.

La actriz Devyn Dalton fue la doble de riesgo de Matt Damon gentileza

La especialista expresó que formar parte de la batalla contra los lestrigones como doble de Matt Damon fue "una aventura increíble" y destacó el esfuerzo colectivo detrás de una de las secuencias más espectaculares de la película.