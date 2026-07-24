Fede Cyrulnik llega a Mendoza: "Hoy el stand up es lo más revolucionario que hay"

Hay personas que consultan su carta natal antes de decidir y otras que aseguran no creer en la astrología, aunque conocen el signo de familiares, amistades y compañeros de trabajo. Apuntando a una y otra manera de ver las cosas, Fede Cyrulnik regresa a Mendoza para presentar su Stand Up Comedy Show , una propuesta que combina estereotipos zodiacales, experiencias personales e improvisaciones construidas junto con el público.

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Su presentación será este sábado 25 de julio, a las 20.30, en el teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano y 9 de Julio, Ciudad). Las entradas están a la venta en EntradaWeb.

Aunque las redes multiplicaron el alcance de sus personajes zodiacales, la carrera de Cyrulnik comenzó mucho antes. A comienzos de los 2000 trabajó como productor, actor, guionista y conductor para señales como Disney Channel, Comedy Central, Canal 7, Canal Encuentro y Televisa.

En 2011 profundizó su formación en stand up con Fernando Sanjiao y en el American Comedy Institute de Nueva York. Luego creó unipersonales como Flashback, Animal y Típico Pitbull, con los que consolidó un estilo basado en la observación y la improvisación.

En 2022 estrenó Signos, el especial disponible en Prime Video que convirtió los estereotipos zodiacales en un código reconocible para públicos de distintos países. Su espectáculo anterior convocó a más de 100.000 espectadores y recorrió Argentina, Latinoamérica y Europa. En su regreso a Mendoza, presenta material renovado.

El comediante convirtió los estereotipos de los signos en un lenguaje propio, con el que recorrió escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa. Gentileza Mentha Producciones

Una trayectoria en movimiento y un presente marcado por el stand up

Antes de reencontrarse con el público mendocino, Fede Cyrulnik conversó con Los Andes sobre su trayectoria, la astrología, la paternidad y la decisión de construir un espectáculo menos dependiente de la tecnología.

—Tu carrera comenzó antes del fenómeno de los signos. ¿Qué permanece de esos primeros años en el artista que hoy sube al escenario?

—Todo lo que aparece en el escenario es parte de lo que hice, incluso desde mis comienzos como productor. El stand up es casi un truco de magia: uno hace parecer todo simple y como si lo hiciera por primera vez. Que cada chiste parezca surgir en el momento es parte del trabajo previo. Mientras más experiencia tenés, más fácil lo tenés que hacer parecer. Es como algunos futbolistas que eluden a todos y la clavan en el ángulo: casi te hacen pensar que vos también podrías hacerlo.

—Convertiste los estereotipos zodiacales en un código que atraviesa países y generaciones. ¿Por qué tanta gente se reconoce en ellos?

—Los signos permiten sacar algo de adentro y señalarlo como si estuviera afuera. La constelación tiene la culpa de todo lo que me pasa. Reírse de uno mismo cuando pareciera que no sos responsable, porque es lo que te tocó, funciona como una excusa psicológica. Es más difícil reírnos de algo que entendemos como propio. En cambio, el signo es algo superficial que compartimos con muchas personas. Sentirse en comunidad ayuda a reírse de uno mismo.

—¿Cómo evolucionó tu humor desde Signos hasta este espectáculo?

—Mi vida paternal lo cambió todo. Mi hija nació hace cuatro años y modificó mi forma de ver el mundo, de tomarme el tiempo, de cansarme, descansar y pensar. Por eso, este show está atravesado por la paternidad, desde el cansancio y el humor hasta aquello que descubrí que es importante. Quienes vengan encontrarán las cosas que un comediante descubrió al convertirse en padre y que, por supuesto, cree que nadie dijo antes.

—La interacción con el público es una parte importante de tus funciones. ¿Cuánto puede modificar el espectáculo cada sala?

—Las funciones están planteadas siempre de la misma manera. Todo lo nuevo sucede porque el público lo propone. Hay un momento en el que la gente sube al escenario y eso hace que cada show sea diferente. Cuando me preguntan si cambio el espectáculo para cada ciudad o país, digo que no: lo cambia la gente. Cambian lo que cuentan, cómo se expresan y aquello que les preocupa. No soy yo quien cambia en cada lugar; son ellos en cada función.

—¿Qué podés anticipar de la presentación en Mendoza?

—Es el show menos tecnológico que hice. En mis 15 años de stand up vi cómo la tecnología ocupaba cada vez más lugar en la vida de las personas y, por eso, fui quitándola del espectáculo: más pantallas afuera, menos pantallas en el teatro. Quiero que la gente silencie el celular y pase una hora y media riéndose de una persona que cuenta cosas. Quien viene al teatro no necesita encontrarse con otra pantalla. Vengan a ver stand up porque hoy es lo más revolucionario que hay.

—Para quien todavía no te vio en vivo: ¿por qué debería sumarse?

—Porque un buen stand up está hecho para que te rías de principio a fin. Incluso la mejor obra de comedia tiene momentos en los que la risa baja; un buen stand up está construido para sostenerla durante todo el espectáculo. Este show propone una hora y media de risas constantes. Es mi mejor versión de stand up: reúne improvisación, los mejores chistes de los últimos años y material nuevo. Además, estamos despidiendo este unipersonal y, como toda despedida, llega en su mejor momento.

Una noche para reconocerse en los demás

La conversación deja en claro que el humor de Cyrulnik parte de los signos, pero no termina en ellos. La astrología funciona como un espejo para hablar de vínculos, manías, crianza y cansancio. También sostiene una propuesta cada vez menos frecuente: una sala reunida alrededor de una persona, una historia y la risa compartida.

La invitación alcanza tanto a fanáticos del horóscopo como a quienes buscan una noche de comedia. No hace falta conocer el ascendente para identificar a esa persona que convierte cada salida o reunión familiar en una escena digna de un espectáculo.

En su nuevo show, Cyrulnik apuesta por una experiencia cada vez menos tecnológica y más centrada en el encuentro directo con el público. Gentileza Mentha Producciones

Fede Cyrulnik se presentará este sábado 25 de julio, a las 20.30, en el Teatro Selectro de Mendoza. Las entradas están disponibles a través de EntradaWeb. El plan propone asistir acompañado: siempre resulta más divertido descubrir quién encarna cada signo cuando la persona señalada está sentada en la butaca de al lado.