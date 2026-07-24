Disney+ lanzó el primer adelanto de la tercera temporada de un clásico juvenil y confirmó fecha de estreno

Durante la San Diego Comic-Con, Disney+ sorprendió con el primer avance de una de sus series más exitosas y confirmó cuándo llegarán los nuevos episodios que continuarán la adaptación de la popular saga literaria de Rick Riordan.

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"Percy Jackson y los dioses del Olimpo" estrenará su tercera temporada en Disney+. Además del anuncio de la fecha de lanzamiento, la plataforma compartió un nuevo teaser que anticipa una etapa mucho más oscura para el joven semidiós.

Los nuevos capítulos estarán basados en "La maldición del Titán", el tercer libro de la exitosa saga escrita por Rick Riordan.

Disney+ presentó el primer adelanto de la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo"

En esta nueva entrega, Percy deberá afrontar una misión mucho más peligrosa mientras el cumplimiento de la Gran Profecía comienza a acercarse. Al mismo tiempo, la desaparición de Annabeth desencadenará una aventura en la que el destino del Olimpo volverá a estar en juego.

La historia profundizará en los conflictos entre los dioses y presentará nuevos personajes clave para el desarrollo de la saga.

El elenco de la tercera temporada

Walker Scobell volverá a interpretar a Percy Jackson, acompañado por Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase y Aryan Simhadri en el papel de Grover Underwood.

También regresan Charlie Bushnell y Tamara Smart, mientras que esta temporada incorporará a Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie, quienes debutarán como Nico y Bianca di Angelo, los hijos de Hades, dos personajes muy esperados por los lectores de las novelas.

Un éxito para Disney+

La adaptación de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” se convirtió en una de las producciones familiares más exitosas de Disney+ desde su estreno. La serie recibió críticas positivas por su fidelidad al universo creado por Rick Riordan y por renovar la franquicia tras las películas estrenadas en la década de 2010.

Disney+ presentó el primer adelanto de la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" gentileza

Con la tercera temporada, la plataforma continúa avanzando en la adaptación de los libros originales, una estrategia que fue bien recibida por los seguidores de la saga.

El primer adelanto ya anticipa una historia más oscura

El nuevo teaser presentado por Disney+ muestra a Percy enfrentando desafíos cada vez más grandes y deja entrever un cambio de tono respecto a las temporadas anteriores. La amenaza sobre el Olimpo crece, mientras la Gran Profecía comienza a tomar forma y el joven héroe deberá asumir un papel decisivo en el destino de los dioses y los semidioses.

Fecha de estreno de la tercera temporada de Percy Jackson en Disney+

“Percy Jackson y los dioses del Olimpo” llegará a la plataforma el 20 de noviembre.