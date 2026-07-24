Balance de las vacaciones de invierno: la convocatoria de público y el impacto del Mundial en la agenda

Las vacaciones de invierno dejaron un balance más que positivo para la actividad cultural en Mendoza. Con propuestas distribuidas en toda la provincia, miles de mendocinos y turistas participaron de espectáculos, ferias, muestras, funciones de teatro, cine y actividades recreativas que transformaron al receso escolar en una de las temporadas de mayor movimiento para los espacios culturales, ya sean oficiales o independientes.

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Desde la Subsecretaría de Cultura destacaron el perfil federal de la programación oficial, que entre el 5 y el 18 de julio llevó actividades a todos los departamentos y a los principales espacios culturales provinciales. En total se realizaron 114 funciones de circo, música, teatro, magia y títeres, con la participación de 37 elencos y artistas .

La agenda incluyó 22 funciones distribuidas en distintos departamentos, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural, mientras que los espacios provinciales concentraron gran parte de la convocatoria. El Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, encabezó la programación con 70 funciones en cinco salas durante los 14 días del receso. A ello se sumaron 10 funciones en el Teatro Independencia, 14 en la Biblioteca Pública General San Martín, seis en el Museo Cornelio Moyano y dos en el ECA Sur Enrique Sobisch, en San Rafael.

La Subsecretaría no compartió números oficiales de la cantidad de personas convocadas, aunque sí hubo consenso entre los elencos de que las actividades, muchas de ellas gratuitas o con precios muy accesibles, tuvieron buena respuesta de público.

Consultados por Los Andes, algunos elencos coincidieron en que, a diferencia de las temporadas del 2025 (y especialmente 2024) este año tuvo un balance positivo. "También es cierto que tuvimos menos días", apuntaron desde el elenco de "Chapote de Bergerac", destacando el impacto negativo del Mundial.

"Chapote de Bergerac" fue la propuesta del teatro Independencia. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza.

"El Mundial también fue un 'problema', porque la gente está 'en otra'. Si no hubiera estado el Mundial, creo que nos habría ido mucho mejor. Porque estás pendiente de los partidos, de gastar en otras cosas, de todo lo que implica eso (camisetas, banderas, etcétera)", explicaron.

En efecto, los partidos de la Selección Argentina por el Mundial de fútbol, disputados el 15 y el 19 de julio, obligaron a reorganizar la agenda cultural prevista para esas jornadas. Todos los espectáculos infantiles de la tarde fueron reprogramados para evitar la superposición con los encuentros. Algunos, incluso, fueron suspendidos, como "Gladiadoras K POP - Golden Power", que se iba a presentar en una única función el miércoles 15 de julio en el Auditorio Bustelo.

Y sumaron: "Sí vi que, a diferencia de otras temporadas, nunca bajó el nivel de público: siempre fue sumando. En otras temporadas llegaba un momento en que la asistencia caía. Y también estuvo bueno que no nos tocara el Día del Amigo, que suele ser complicado para los espectáculo de teatro".

Ciudad de Mendoza: una edición récord de Ciudad de los Chicos

En la capital provincial, la octava edición de Ciudad de los Chicos volvió a consolidarse como uno de los programas más convocantes de las vacaciones de invierno. Durante dos semanas, la Nave Cultural, el Teatro Quintanilla, el Microcine Municipal, el Museo Municipal de Arte Moderno y el Museo del Área Fundacional ofrecieron una programación orientada a las infancias y las familias.

El gran fenómeno de esta edición fue Ciudad de los Juegos, instalado en la Nave Cultural entre el 4 y el 18 de julio. Más de 12.500 personas disfrutaron del parque inflable Jumpy y de las distintas propuestas recreativas. La demanda fue tan alta que la organización incorporó un turno adicional por la mañana durante los últimos días del receso.

Otro de los grandes atractivos fue Ciudad de los Libros, que reunió a unas 12.000 personas en La Báscula de la Nave Cultural. La feria contó con la participación de 14 librerías mendocinas y sumó espacios dedicados a juegos de mesa, estrategia y rol.

La Ciudad de los Libros reunió a unas 12.000 personas en La Báscula de la Nave Cultural. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

El teatro también volvió a ser uno de los pilares del programa. Ciudad Teatral convocó a 1.300 espectadores en la Nave Cultural, mientras que las funciones del Teatro Quintanilla reunieron cerca de 1.000 asistentes con seis producciones seleccionadas mediante concurso público.

Los museos también registraron una importante afluencia de público. La muestra Universo Monstriña, en el MMAMM, ya fue visitada por unas 3.400 personas desde su inauguración. En tanto, el Museo del Área Fundacional recibió 1.650 visitantes, mientras que otras 1.012 personas recorrieron las Ruinas de San Francisco. Además, las actividades participativas para niños reunieron a más de un centenar de participantes.

La propuesta cinematográfica tampoco quedó afuera. El ciclo Ciudad de Películas convocó a cerca de 500 niños y niñas en el Microcine Municipal con funciones gratuitas de cine infantil.

Godoy Cruz: más de 28 mil asistentes y fuerte impacto económico

Godoy Cruz también cerró las vacaciones de invierno con cifras destacadas. Entre el 4 y el 19 de julio, más de 28.000 personas participaron de las actividades organizadas en distintos espacios del departamento.

La programación incluyó funciones del Circo Barrial en cinco barrios, el tradicional Festival de Circo del Parque Benegas, el primer Festival de Circo Popular, la segunda edición del MEEF, propuestas en el Teatro Plaza, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, Planta Uno, el Teatro Sportsman y el Espacio Arizu, entre otros escenarios.

El teatro Plaza albergó las "Vampíricas vacaciones", inspirada en relatos de Fabián Sevilla. Foto: Prensa Godoy Cruz.

Más de 200 artistas integraron la programación, que incluyó teatro, circo, magia, música, títeres, cine, actividades gamer y propuestas recreativas para todas las edades.

Desde el municipio también remarcaron el impacto económico de la agenda cultural. Según el balance oficial, las actividades generaron un movimiento superior a los 200 millones de pesos y permitieron la creación de alrededor de 200 puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos vinculados al sector cultural, comercial y turístico.

Otros departamentos

El exitoso balance de las vacaciones de invierno también se reflejó en otros departamentos de Mendoza. En Maipú, más de 4.500 personas asistieron a las funciones del Cine Teatro Imperial, que proyectó clásicos infantiles. Además, 2.500 vecinos participaron de actividades deportivas organizadas en polideportivos y playones municipales.

En Tupungato, la programación gratuita recorrió distintos distritos y reunió a unas 4.000 personas. El Mundialito Infantil de Fútbol, los talleres artísticos y las propuestas recreativas fueron algunos de los principales atractivos del receso.

Por su parte, Rivadavia reunió a más de 1.300 personas con una agenda que incluyó 15 espectáculos, más de 60 funciones de cine y la participación de más de 50 artistas. Además, el municipio implementó un sistema de transporte gratuito desde los distritos para facilitar el acceso de las familias a las actividades culturales.

"Hércules, un musical en el Olimpo" agotó entradas en Tunuyán.

Tunuyán también cerró un balance positivo, con más de 15.000 asistentes durante las vacaciones de invierno. La agenda, impulsada por el municipio, llegó a 20 puntos del departamento con 27 actividades gratuitas en barrios y distritos, mientras que el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano reunió más de 10.000 espectadores en las 21 funciones de "Hércules, un musical en el Olimpo", todas con localidades agotadas, según informaron.