Vacaciones de invierno: literatura, juegos y talleres con la Editorial Sombrero Azul

El grupo dedicado a publicaciones para los chicos propone ferias, meriendas caseras y encuentros lúdicos diseñados para explorar variadas publicaciones mediante poesía, música o conversación.

Para afrontar los días más fríos al calor de las palabras, la Editorial Sombrero Azul de Mendozapreparó una agenda especial para este receso invernal. Las distintas propuestas buscan compartir la literatura con las infancias y sus familias desde el juego, la poesía, la conversación y la creación.

El catálogo editorial, repleto de libros y revistas para toda la familia, estará disponible en las ferias organizadas en el Teatro El Taller y la Nave Cultural.

Tardes de sombrero azul Por otro lado, la Librería de los Confines recibirá dos tardes especiales que se desarrollarán de 17:00 a 18:00 horas:

Martes 7 de julio – "Páginas para jugar": Una experiencia lúdica centrada en los desafíos del lenguaje a partir del nuevo número de la Revista Pan y Queso (1/2026). Tiene un valor de $25.000 e incluye el ejemplar y materiales.

Viernes 10 de julio – "Animalitos de nieve": Un taller de ilustración enfocado en el libro Materia gatuna, escrito por Mariana Zayas e ilustrado por Anni Cuadra. El encuentro cuesta $35.000 e incluye la obra. Meriendas literarias Finalmente, el espacio La Tetera de Papel, situado en la Sexta Sección de Mendoza, recibirá dos meriendas con cupos reducidos. Ambas actividades se realizarán de 16:00 a 18:30 horas por un valor de $30.000, lo que abarca una merienda casera, taller, materiales y el libro correspondiente: