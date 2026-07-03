El Zonda Teatro presenta su comedia infantil "Madre Tierra" con funciones en el Este

El teatro independiente de la provincia se prepara para recibir una propuesta artística orientada a toda la familia durante el receso invernal. El grupo El Zonda presentará su obra Madre Tierra , una comedia infantil y aventura fantástica escrita y dirigida por Willy Marti Latorre que aborda la temática ambiental mediante recursos lúdicos y pedagógicos.

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La obra, que cuenta con una duración estimada de 45 minutos, está diseñada para todo público e incorpora la utilización de títeres. La sinopsis define la pieza como una aventura ecológica que se desencadena cuando dos jóvenes intentan pasar un día de sol en el bosque .

En ese entorno, se enfrentan a una realidad natural devastada por la contaminación ambiental. A partir de sus acciones puras, emerge un árbol parlante que ejerce el rol de guía espiritual y narrador, lo que permite la entrada en escena de la Pachamama .

Este personaje les encomienda la misión dramática de evitar la destrucción del planeta, tarea para la cual requerirán la colaboración de un científico denominado Tempoloco , iniciando así un viaje que combina juegos escénicos, alegría y viajes en el tiempo.

La propuesta argumental del espectáculo busca la identificación del espectador con los protagonistas y se apoya en una escenografía natural. El objetivo es generar un espacio de contenidos trascendentales, promoviendo de manera tácita la aplicación práctica de las denominadas 4 R : Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar . Con esta pieza, el elenco ya ha participado anteriormente en diversos festivales nacionales representando al Este provincial .

Las funciones de la obra ecologista de El Zonda Teatro

El cronograma oficial de funciones para las vacaciones de invierno detalla las siguientes fechas y salas:

12 y 17 de julio: Teatro Colón (Palmira).

18 de julio: Ingeniero Giagnoni (San Martín).

19 de julio: Teatro Encio Bianchi (Rivadavia).

Los integrantes y la trayectoria de El Zonda Teatro

El Zonda es un grupo de teatro independiente que comenzó a gestarse durante el período de la pandemia con el propósito de establecer un espacio de creación, producción y encuentro para los realizadores de la zona Este de Mendoza. La iniciativa inicial fue impulsada por Willy Marti Latorre y Alejandra Montecchiani, consolidando un colectivo que hoy reúne a artistas de los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia.

En la actualidad, la conformación del grupo se completa con Agustina Muñoz, Olivia Fernández, Nicolás Martínez, Ezequiel Ribas, Ezequiel Fúnez y Luis Quesada.

Para la puesta en escena de Madre Tierra, el reparto actoral está integrado por Agustina Muñoz, Olivia Fernández, Ezequiel Ribas y Luis Quesada, bajo la producción ejecutiva de Carlos Gigena. La autoría y dirección es de Willy Marti Latorre.

Los miembros de este colectivo técnico y artístico cuentan con una trayectoria superior a los veinte años en la actividad teatral, desempeñándose en áreas que abarcan la actuación, la dirección, la dramaturgia, la producción, la docencia y la gestión cultural. Asimismo, ejercen funciones docentes en instituciones educativas formales y en talleres de carácter independiente, fomentando la capacitación artística en la región.

El elenco El Zonda Teatro en una puesta en escena del libro de poemas Cirugía de extracción, de Fernando G. Toledo.

Además de Madre Tierra, el grupo desarrolla proyectos audiovisuales y otras obras como la adaptación musical de Romeo y Julieta, la adaptación escénica del libro Cirugía de extracción de Fernando G. Toledo, y los formatos de improvisación Improshow y El final del mundo está aquí.

En este marco, el colectivo confirmó también la realización de un show de improvisación programado para el próximo 8 de agosto en el Espacio Peripecias, situado en La Colonia, Junín.