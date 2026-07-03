Dustin Hoffman volvió al cine con "El afinador": de qué trata la película

Después de varios años con escasas apariciones en la pantalla grande, Dustin Hoffman vuelve al cine con " El afinador ", un thriller que combina suspenso, drama y algunos momentos de humor. En la película, el ganador de dos premios Oscar interpreta a Harry Horowitz, un experimentado afinador de pianos que comparte el oficio con su sobrino Niki, el verdadero protagonista de la historia.

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Aunque Hoffman ocupa un lugar importante dentro del relato, el foco de la trama está puesto en Niki, interpretado por Leo Woodall , conocido por sus trabajos en la serie " The White Lotus " y la película " Nuremberg".

Niki posee una condición auditiva poco común: padece hiperacusia, un trastorno que lo vuelve extremadamente sensible a los sonidos. Esa característica le provoca fuertes dolores ante ruidos intensos, por lo que suele utilizar auriculares para protegerse del ambiente. Sin embargo, esa misma sensibilidad le permite distinguir sonidos imperceptibles para la mayoría de las personas. Gracias a ese oído excepcional desarrolla un talento único para afinar pianos con absoluta precisión, habilidad que comparte con su tío Harry.

La historia cambia cuando ambos son contratados para trabajar en una lujosa mansión. Allí, mientras realiza su tarea, Niki escucha ruidos extraños que lo conducen hasta un grupo de delincuentes que intenta abrir una caja fuerte.

Al descubrir que puede identificar la combinación de una caja fuerte únicamente escuchando sus mecanismos internos, Niki llama la atención de Uri, un hombre interpretado por Lior Raz, quien lo convence de participar en una serie de robos.

El grupo trabaja para una empresa de seguridad, circunstancia que les permite ingresar a distintas viviendas sin despertar sospechas. El plan consiste en llevarse objetos de valor relativamente pequeños (relojes, joyas o dinero en efectivo) para que los propietarios no adviertan inmediatamente el robo o responsabilicen a otras personas.

En un principio, Niki se muestra reacio a involucrarse en actividades delictivas. Sin embargo, la delicada situación de salud de su tío y la necesidad urgente de conseguir dinero para afrontar los gastos médicos terminan empujándolo a aceptar cada vez más encargos.

Mientras avanza en esa doble vida, Niki conoce a una pianista y compositora interpretada por Havana Rose Liu, con quien inicia una relación que agrega un componente emocional a la historia.

Para Hoffman, "El afinador" representa un regreso a un género que ha frecuentado en contadas ocasiones a lo largo de su extensa carrera.

La película también marca el debut en la ficción del director Daniel Roher, ganador del Oscar al Mejor Documental por "Navalny". El guion fue escrito por el propio Roher junto a Robert Ramsey.