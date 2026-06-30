"Un desafío interesante": Andy Muschietti le da su voz a un personaje en "Minions & Monstruos"

Después de conquistar Hollywood con las dos exitosas adaptaciones de "It" y de convertirse en uno de los directores más respetados del cine de género, el argentino Andy Muschietti suma una experiencia inesperada a su carrera: debutó como actor de doblaje en " Minions & Monstruos ", la nueva entrega de la exitosa franquicia animada que llega a los cines este jueves 2 de julio .

El cineasta nacido en Vicente López le presta su voz a Max, un director de cine de los años veinte que aparece en la película, un personaje interpretado en la versión original por Christoph Waltz. Sin embargo, lejos de limitarse a reproducir la actuación del ganador de dos premios Oscar, Muschietti decidió imprimirle una identidad bien argentina, inspirada en Carlos Gardel, el lunfardo porteño y hasta en un clásico personaje de Manuel García Ferré.

En una entrevista con Clarín , el realizador contó cómo surgió la propuesta y adelantó además en qué etapa se encuentra la segunda temporada de " Welcome to Derry", la serie derivada del universo de Stephen King.

Muschietti reconoció que la propuesta lo tomó por sorpresa. "Sí, me sorprendió porque dije, bueno, yo no soy actor, pero me pareció un desafío interesante. A mí me gusta mucho la comedia y este tipo de películas me parecen fascinantes. Y además dije, ¿qué puedo hacer? No es algo que sea un desafío catastrófico".

Según explicó, fue Universal quien lo convocó para participar del doblaje latinoamericano. "Me llamó la gente de Universal y me propusieron esto. Y el concepto tenía sentido, me dijeron 'Vos sos un director latinoamericano, esto es el doblaje para los países hispanoamericanos', y les interesaba que sea un director tal como el personaje, que es un cineasta. Y bueno, hice lo que pude".

Aunque la interpretación original de Waltz ya marcaba el camino, el director aseguró que tuvo margen para aportar su propia personalidad. "Me dieron cierta libertad. La verdad es que más que decirme lo que tenía que hacer, había un marco de creación que era la performance que ya estaba creada por Christoph Waltz. Es un genio, y como la animación empieza con la grabación de la actuación, después se anima en torno a eso, y recién después viene la tercera vuelta, que es la traducción o la reinterpretación de eso... Así que yo seguí un poco ese mandato, que era lo que había hecho Christoph Waltz y lo que habían animado alrededor de eso".

Y agregó: "Obviamente le di un color un poco más local, lo del acento lunfardo o tanguero es algo que yo puse".

Gardel, el tango y un personaje de Hijitus

Uno de los aspectos más llamativos del personaje es justamente su forma de hablar. Consultado sobre esa voz que recuerda a Carlos Gardel, Muschietti explicó el origen de esa elección. "Bueno, es que a mí me gusta mucho el tango y me gusta mucho Gardel también, y me fascina ese tono, me fascina esa manera de hablar, que era una especie de, no te voy a decir una construcción, pero una convención casi artística. Lo ves mucho en las películas, yo no creo que la gente hablara así coloquialmente, pero cuando ves una película, es una manera muy teatral de expresarse, o muy radial también. Y el tango a mí me fascina".

El homenaje no quedó allí. También recordó a Pucho, el ayudante del Profesor Neurus en "Hijitus". "Yo también crecí en los '70 con los personajes de García Ferré, y dije, vamos a hacer algo... Pucho —el ayudante del Profesor Neurus— es un personaje que ya le hacía un homenaje a esa manera de hablar, y dije, vamos a hacer un argentino, un personaje argentino de los años '20. Y le propuse a Ricardo, que es el director de casting, un fenómeno, 'vamos a hacerlo tanguero'. Y me dijo 'probemos'. Y bueno, empecé a hacerlo y le pareció gracioso".

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Incluso contó que aprovechó el proceso para adaptar algunas expresiones al habla argentina. "Estaba pautado, pero obviamente había algunas cosas que, como el equipo es sudamericano —creo que no había un argentino en el equipo—, entonces todas las líneas eran... Había una intención de hacerlo argentino y algunas cosas no me sonaban bien, entonces yo les proponía cambios, como 'esto no lo diríamos de esta manera', sutilezas, ¿no? Pero el aporte mayor creo que fue, humildemente, el sonido, más que nada. Esa manera de hablar, el lunfardo".

La vuelta al universo de Stephen King

Mientras disfruta del estreno de "Minions & Monstruos", Muschietti ya trabaja en uno de sus proyectos más esperados: la segunda temporada de "Welcome to Derry", la precuela televisiva de "It". "Estamos escribiendo los guiones, y están buenos, la verdad que están buenísimos. Es una historia nueva, está obviamente encadenada con la Temporada 1, pero estamos 27 años antes, y estoy muy entusiasmado, la verdad. La gente se va a encontrar con algo que quizás es familiar, pero hay muchas cosas inesperadas. Transcurre en la época de la Depresión, y va a haber muchas sorpresas".

El director también reveló que mantiene una relación cada vez más cercana con Stephen King, quien continúa siguiendo de cerca el desarrollo del universo basado en su obra. "No, no pasó. A lo largo de los años nos fuimos haciendo cada vez más cercanos, y es un tipo fenómeno, muy afable, muy cariñoso, y sobre todo está orgulloso del trabajo que hicimos".

Además destacó que la serie le permitió explorar un terreno mucho más creativo que las películas. "Para mí lo destacable es que Welcome to Derry es una creación más libre de lo que las películas de It fueron. Hay más invención en ésta, porque estamos basando las historias en eventos que son más crípticos, más misteriosos".

Y concluyó: "Entonces las historias que creamos, y los personajes, y el entrelazamiento de los personajes, es como más trabajo de imaginación que otra cosa. Y verlo a Stephen King, que reacciona tan bien con lo que fuimos haciendo, es realmente muy valioso".